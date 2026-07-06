"Galatasaray 26. Şampiyonluk Bronz Hatıra Parası ne zaman, saat kaçta satışa çıkacak, fiyatı kaç TL?" sorusu taraftarlar ve koleksiyonerler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Darphane tarafından hazırlanan özel koleksiyon ürünü, sınırlı sayıda üretimi ve özel tasarımıyla satışa sunulacak.

GALATASARAY 26. ŞAMPİYONLUK BRONZ HATIRA PARASI NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Galatasaray'ın 26. Süper Lig şampiyonluğu anısına hazırlanan Bronz Hatıra Parası için satış tarihi belli oldu. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından üretilen özel koleksiyon ürünü, hem fiziki mağazada hem de e-mağaza üzerinden taraftarların beğenisine sunulacak. Sınırlı satış uygulaması nedeniyle hatıra paraya yoğun ilgi gösterilmesi bekleniyor.

GALATASARAY 26. ŞAMPİYONLUK BRONZ HATIRA PARASI NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre Galatasaray'ın 26. şampiyonluğuna özel hazırlanan Bronz Hatıra Parası, 7 Temmuz 2026 Salı günü saat 10.00 itibarıyla satışa sunulacak. Hatıra para, iki yıl boyunca satışta kalacak.

HATIRA PARASI NEREDEN SATIN ALINACAK?

Galatasaray 26. Şampiyonluk Bronz Hatıra Parası, Beşiktaş'ta bulunan Darphane Mağazası'nın yanı sıra Darphane'nin resmi e-mağazası üzerinden de satın alınabilecek. Online sipariş veren kullanıcıların ürünleri kargo aracılığıyla adreslerine teslim edilecek.

KİŞİ BAŞI SATIŞ SINIRI UYGULANACAK

Yoğun talep beklenmesi nedeniyle Darphane, satışın başladığı tarihten itibaren ilk bir ay boyunca kişi başına yalnızca 1 adet hatıra para satın alınabileceğini duyurdu. Uygulamanın amacı daha fazla taraftar ve koleksiyonerin ürüne ulaşabilmesini sağlamak.

SİPARİŞ VE ÖDEME NASIL YAPILACAK?

Online satın alma işlemleri Darphane'nin resmi e-mağaza sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Siparişler internet üzerinden oluşturulurken ödemeler kredi kartıyla yapılabilecek. Satın alınan hatıra paraları ise kargo ile teslim edilecek.

GALATASARAY 26. ŞAMPİYONLUK BRONZ HATIRA PARASI FİYATI KAÇ TL?

Galatasaray'ın 26. Şampiyonluk Bronz Hatıra Parası'nın satış fiyatına ilişkin resmi açıklama henüz yapılmadı. Darphane'nin satış ekranının açılmasıyla birlikte ürünün fiyatı da netlik kazanacak. Taraftarlar ve koleksiyonerler, güncel fiyat bilgisini Darphane'nin resmi satış kanalları üzerinden takip edebilecek.