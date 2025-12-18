Galatasaray 11'i! ZTK Galatasaray Başakşehir maç kadrosu ilk 11'ler belli oldu mu? GS Başakşehir maç kadrosu ilk 11!

Galatasaray Başakşehir maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi Galatasaray -Başakşehir ilk 11'ler açıklanıyor. Galatasaray Başakşehir muhtemel 11 ve ilk 11 kadroları, kimler var kimler neden yok, maça dair detaylar haberimizde...

GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR MAÇ KADROSU İLK 11

Galatasaray - Başakşehir maç kadrosu henüz açıklanmadı. Muhtemel Galatasaray - Başakşehir maç kadroları ise şöyle:

Galatasaray: Günay, Sallai, Arda, Abdülkerim, Kazımcan, Kaan, Sara, İlkay, Yusuf Demir, Ahmed, Icardi.

Başakşehir: Muhammed, Onur, Duarte, Opoku, Ebosele, Umut, Berat, Harit, Fayzullaev, Shomurodov, Bertuğ.

GALATASARAY'DA KİMLER EKSİK?

Sarı-kırmızılı takımda RAMS Başakşehir maçı öncesi önemli eksikler bulunuyor.

Galatasaray'da tedavilerine devam edilen Wilfried Singo, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan ve Uğurcan Çakır'ın RAMS Başakşehir karşısında forma giymesi beklenmiyor.

Ayrıca bahis soruşturması kapsamında ceza verilen Eren Elmalı ile tutuklanan Metehan Baltacı da yarın oynayamayacak.

Victor Osimhen, Mario Lemina ve Ismail Jakobs ise Afrika Uluslar Kupası'na gittikleri için RAMS Başakşehir'e karşı görev alamayacak.