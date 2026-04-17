Kahramanmaraş’ta bir ortaokula düzenlenen silahlı saldırı, Türkiye’yi derin bir yasa boğdu. Saldırıda 1 öğretmen ve 8 öğrencinin hayatını kaybetmesi, eğitim ortamlarının güvenliği konusunu yeniden gündeme taşırken, geride kalan ailelerin acısı ise tarifsiz boyutlara ulaştı. Bu trajedinin en dokunaklı hikâyelerinden biri ise hayatını kaybeden öğrencilerden Furkan Sancak Balal ve ailesine ait. Peki, Furkan Sancak Balal kimdir? Okul saldırısında hayatını kaybeden Furkan Sancak Balal'ın babası kimdir? Detaylar...

FURKAN SANCAK BALAL KİMDİR?

Furkan Sancak Balal, Kahramanmaraş’ta bir ortaokulda eğitim gören genç bir öğrenciydi. Henüz hayatının başında, eğitimine devam ederken yaşanan silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Onun kaybı, sadece ailesi ve yakın çevresi için değil, tüm toplum için büyük bir acı olarak kayda geçti.

Saldırının ardından ortaya çıkan bilgiler, Furkan’ın sıradan bir öğrenci hayatı sürdüğünü, geleceğe dair umutlar taşıyan bir çocuk olduğunu gösteriyor. Okul ortamında gerçekleşen bu trajedi, eğitim çağındaki çocukların güvenliğine yönelik endişeleri artırırken, Furkan’ın adı yaşanan acının sembollerinden biri haline geldi.

Cenaze töreni, toplumun geniş kesimlerinden katılımla gerçekleşti. Öğle namazına müteakip Ashab-ı Kehf Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından, Furkan Sancak Balal Afşin Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi. Törende gözyaşları sel olurken, helallik alınması sırasında duygusal anlar yaşandı.

OKUL SALDIRISINDA HAYATINI KAYBEDEN FURKAN SANCAK BALAL'IN BABASI KİMDİR?

Furkan Sancak Balal’ın babası, olayın en yürek burkan detaylarından biriyle gündeme geldi. Saldırı sırasında yurt dışında bulunan baba, oğlunun cenazesine yetişemeyeceğini belirterek kamuoyuna duygusal bir çağrıda bulundu.

Tanzanya’dan Türkiye’ye dönmek üzere yola çıktığını ifade eden acılı baba, “Yoldayım ama evladımın cenazesine yetişemeyeceğim” sözleriyle yaşadığı derin acıyı dile getirdi. Bu sözler, kısa sürede geniş kitlelere ulaşarak toplumda büyük bir yankı uyandırdı.

En dikkat çeken ifadelerinden biri ise, oğlunun son yolculuğunda yalnız kalmaması için yaptığı çağrı oldu: “Yalnız bırakmayın oğlumu.” Bu çağrı, Kahramanmaraş halkı başta olmak üzere birçok vatandaşın cenazeye katılım göstermesine vesile oldu.

Cenaze törenine Balal ailesinin yanı sıra Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bu yoğun katılım, acılı babanın çağrısının karşılıksız kalmadığını gösterdi.

TOPLUMSAL YANKI VE ORTAK ACININ YANSIMASI

Yaşanan bu trajedi, sadece bir aileyi değil, tüm toplumu etkileyen derin bir yara bıraktı. Özellikle babanın cenazeye yetişememesi ve buna rağmen yaptığı çağrı, kamuoyunda empati duygusunu güçlendirdi.

Cenaze töreninde yaşanan yoğun katılım, toplumun acıyı paylaşma refleksini bir kez daha ortaya koydu. İnsanlar, tanımadıkları bir çocuğun son yolculuğunda yanında olmayı bir sorumluluk olarak gördü.

BİR ÇOCUĞUN ARDINDAN KALAN DERİN İZ

Furkan Sancak Balal’ın hayatını kaybettiği bu trajik olay, yalnızca bireysel bir kayıp değil, aynı zamanda toplumsal bir travma olarak hafızalara kazındı. Özellikle babasının sözleri, olayın en unutulmaz ve en sarsıcı yönlerinden biri olarak öne çıktı.