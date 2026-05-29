Furkan Devecioğlu kimdir, kendisini HSK özel kalemi olarak tanıtan Furkan Devecioğlu kimdir?

“Kendisini HSK özel kalemi olarak tanıtan Furkan Devecioğlu kimdir?” sorusu internet kullanıcıları tarafından yoğun şekilde araştırılırken, Furkan Devecioğlu ile ilgili gelişmeler dikkat çekiyor. Hakkında ortaya çıkan iddialar sonrası gündeme gelen isimle ilgili resmi açıklamalar ve kamuoyuna yansıyan bilgiler yakından takip ediliyor.

KENDİSİNİ HSK ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ OLARAK TANITTI İDDİASI

Ankara’da yaşayan Furkan Devecioğlu hakkında ortaya atılan iddialar gündemde geniş yankı uyandırdı. T24’te yer alan habere göre hakkında hırsızlık suçundan yakalama kararı bulunan Devecioğlu’nun, kendisini “Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay’ın HSK’daki özel kalem müdürü” olarak tanıttığı öne sürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında dikkat çeken detaylar ortaya çıktı.

MARMARİS KAYMAKAMLIĞI İLE GÖRÜŞME İDDİASI

Soruşturma dosyasına göre süreç, 29 Nisan tarihinde Marmaris Kaymakamlığı’nın aranmasıyla başladı. Kendisini Devecioğlu’nun koruması olarak tanıtan bir kişinin, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya ve Marmaris Başsavcısı Fatmagül Yörük ile görüşme talep ettiği belirtildi. Görüşmede Furkan Devecioğlu’nun kendisini Bakan Yardımcısı Can Tuncay’ın HSK özel kalem müdürü olarak tanıttığı iddia edildi.

RESMİ ZİYARETLER VE PROTOKOL İDDİALARI

Haberde yer alan bilgilere göre Kaymakam Nurullah Kaya’nın Devecioğlu’nu makamında ağırladığı, ardından tekne gezisi ve yemek organizasyonlarına katıldığı öne sürüldü. Ayrıca Marmaris Öğretmenevi’nde ücretsiz konaklama sağlandığı da iddialar arasında yer aldı. Devecioğlu’nun görüşmeler sırasında HSK üyeleri, hakim-savcılar ve siyasilerle yakın ilişkileri olduğunu anlattığı aktarıldı.

BAŞSAVCININ ŞÜPHESİYLE SORUŞTURMA BAŞLADI

Marmaris Başsavcısı Fatmagül Yörük’ün, şahsın Ankara Adliyesi’ndeki görevler ve isimler hakkında detaylı bilgi sahibi olmasından şüphelendiği ve inceleme başlattığı ifade edildi. Yapılan araştırmada kişinin gerçek kimliğinin Furkan Devecioğlu olduğu ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle yakalama kararı bulunduğu tespit edildi.

ANKARA’DA GÖZALTINA ALINDILAR

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Devecioğlu ile birlikte Muhammet S. ve S.Y.’nin Ankara’da gözaltına alındığı belirtildi. Şüphelilerin Marmaris’e kiralık araçla geldikleri ve aracın ön camında “HSK” ibareli kart bulunduğu kaydedildi.

EV ARAMASINDA DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

Soruşturma kapsamında yapılan ev aramalarında MHP ve AKP logolu tanıtım kartlarının bulunduğu ileri sürüldü. Ayrıca telefonda milletvekilleri, hakimler, savcılar ve çeşitli kamu görevlileriyle çekilmiş fotoğraflar ile yazışmaların yer aldığı ifade edildi.

DOLANDIRICILIK SUÇLAMASIYLA TUTUKLANDILAR

Furkan Devecioğlu ile kendisini koruması olarak tanıtan Muhammet S.’nin, yürütülen soruşturma kapsamında “dolandırıcılık” suçlamasıyla tutuklandığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.