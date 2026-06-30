From 4. sezon 11. bölüm var mı? From 4. sezon final mi yaptı, bitti mi?

Bilim kurgu, gizem ve korku unsurlarını bir araya getiren From dizisi, dünya genelinde geniş bir izleyici kitlesine ulaşmayı başardı. Sürükleyici hikâyesi ve her bölümde yükselen gerilim dozu sayesinde dikkat çeken yapım, 4. sezonuyla da izleyicileri ekran başına kilitledi. Kasabanın gizemini çözmeye çalışan Boyd ve ekibinin mücadelesi sezon boyunca hız kesmeden devam ederken, sezon finalinin ardından en çok araştırılan konular arasında "From 4. sezon 11. bölüm var mı?", "From bitti mi?" ve dizinin yeni sezon süreci yer aldı.

FROM 4. SEZON 11. BÖLÜM VAR MI?

From dizisinin 4. sezonu toplam 10 bölümden oluşuyor. Bu nedenle dizinin 4. sezon 11. bölümü bulunmuyor.

Sezon, 10. bölümle birlikte büyük sezon finali yapıyor. Böylece 4. sezonun hikâyesi planlanan bölüm sayısıyla tamamlanmış oluyor. Kasabanın kökenine ilişkin gizemlerin çözümüne yönelik gelişmeler ise sonraki sezona taşınıyor.

Bu nedenle 4. sezon kapsamında yeni bir 11. bölüm yayınlanmayacak.

FROM 4. SEZON FİNAL Mİ YAPTI, BİTTİ Mİ?

From dizisi 4. sezon 10. bölümle sezon finali yaptı. Ancak bu durum dizinin tamamen sona erdiği anlamına gelmiyor.

Yapılan açıklamalara göre yapım, 5. sezonla yayın hayatına devam edecek ve hikâyesini sürdürecek.

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FROM NEREDEN, NASIL İZLENİR?

From dizisi, MGM+ platformunun dikkat çeken yapımları arasında yer alıyor.

Türkiye'de ise dizi TV+ platformu üzerinden izlenebiliyor.

s e zonun tamamlanmasının ardından dizi yayın hayatına ara verirken, hikâye 5. sezonla devam edecek. Yapılan açıklamalara göre yeni sezon, serinin final sezonu olacak.

ROM DİZİSİ OYUNCULARI

From dizisinin oyuncu kadrosunda yer alan isimler ve canlandırdıkları karakterler şu şekilde sıralanıyor:

Harold Perrineau – Boyd Stevens

Kasabanın şerifi ve fiili lideridir.

Catalina Sandino Moreno – Tabitha Matthews

Kasabaya yeni gelen Matthews ailesinin annesidir.

Eion Bailey – Jim Matthews

Tabitha'nın eşi, mühendis ve aile babasıdır.

David Alpay – Jade Herrera

Kasabaya lüks arabasıyla gelen, kibirli ancak zeki bir yazılımcıdır.

Elizabeth Saunders – Donna Rainey

Kasabadaki Colony House (Koloni Evi) topluluğunun lideridir.

Scott McCord – Victor

Çocukluğundan bu yana kasabada yaşayan ve bulunduğu yerin gizemlerini çizimleriyle anlatan karakterdir.

Ricky He – Kenny Liu

Şerif Boyd'un sadık yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Chloe Van Landschoot – Kristi Miller

Kasabanın tıp eğitimi almış tek sağlık görevlisidir.

Hannah Cheramy – Julie Matthews

Matthews ailesinin genç kızıdır.

Simon Webster – Ethan Matthews

Matthews ailesinin küçük oğludur.

Pegah Ghafoori – Fatima

Colony House'da yaşayan ve pozitif enerjisiyle tanınan kasaba sakinidir.

Corteon Moore – Ellis Stevens

Şerif Boyd'un oğludur.

Avery Konrad – Sara Myers

Kasabadaki gizemli sesleri duyan ve sıra dışı davranışlar sergileyen karakterdir.