Freiburg Braga maçı hangi kanalda, Freiburg Braga maçı nereden CANLI izlenir?

UEFA Avrupa Ligi Yarı Final rövanş heyecanı kapsamında bu akşam saat 22.00’de başlayacak olan Freiburg - Braga maçı nereden canlı izlenir? sorusu, sporseverlerin gündeminde ilk sırada yer alıyor. TRT’nin dijital platformu tabii üzerinden naklen yayınlanacak olan bu dev mücadele, futbolseverlere yüksek çözünürlüklü ve kesintisiz maç keyfi sunacak. Final biletinin sahibini bulacağı bu kritik 90 dakikanın başlama düdüğüyle birlikte yaşanacak tüm gelişmeler, muhtemel 11'ler ve yayın kanalına dair ayrıntılar haberimizde.

FREIBURG - BRAGA MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi Yarı Final heyecanında tansiyon yükseliyor. Freiburg ile Braga arasındaki bu kritik rövanş mücadelesi, 07 Mayıs 2026 Perşembe günü (bugün) oynanacak. Avrupa’nın kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonlarından birinde final biletinin sahibini bulacağı bu dev maçın başlama saati ise Türkiye saati ile 22:00 olarak açıklandı.

FREIBURG - BRAGA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

UEFA Avrupa Ligi maçlarının yayın haklarını elinde bulunduran TRT, bu akşamki kritik eşleşmeyi dijital platformu üzerinden sporseverlerle buluşturuyor. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyenler için yayın kanalı bilgisi şu şekildedir:

• tabii Spor 1: TRT’nin dijital platformu olan tabii üzerinden, internet bağlantısı olan tüm cihazlardan şifreli/üyelik dahilinde izlenebilecektir.

TABİİ SPOR 1 CANLI İZLEMEK İÇİN PLATFORM BİLGİLERİ

Mücadeleyi kesintisiz ve HD kalitesinde takip etmek isteyen futbolseverler, TRT’nin dijital platformu olan tabii üzerinden yayına ulaşabilirler:

• Nasıl İzlenir: Bilgisayar üzerinden web tarayıcısıyla, mobil cihazlarda ise "tabii" uygulamasını indirerek platforma giriş yapabilirsiniz. Canlı yayın sekmesi üzerinden tabii Spor 1 kanalını seçerek maç heyecanına ortak olabilirsiniz.

• Not: Yayınlar internet üzerinden dijital akışla sunulduğu için uydu frekansı üzerinden manuel kanal ekleme yöntemiyle izlenememektedir.

DEV YARI FİNAL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Freiburg ve Braga arasındaki bu tarihi randevuya Almanya ev sahipliği yapıyor. Karşılaşma, Freiburg’un modern ve etkileyici stadyumu olan Europa-Park Stadyumu’nda oynanacak. (Not: Bazı kaynaklarda sehven belirtilen City Ground Stadyumu, İngiliz ekibi Nottingham Forest'ın sahasıdır.) Kendi seyircisi önünde avantajlı bir skorla finale yürümek isteyen Freiburg, Braga’nın tecrübeli kadrosuna karşı galibiyet arayacak.

UEFA AVRUPA LİGİ’NDE FİNAL YOLU

Bu akşam Almanya’da oynanacak 90 dakikanın sonunda turu geçmeyi başaran ekip, UEFA Avrupa Ligi büyük finalinde yer alma hakkı kazanacak. Aynı saatte oynanacak olan diğer yarı final maçında Aston Villa ve Nottingham Forest karşı karşıya gelecek; bu mücadele ise TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. Avrupa futbolunun kalbinin attığı bu gecede, kesintisiz maç keyfi için saat 22:00'de ekran başında olmayı unutmayın!