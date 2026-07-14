Fransa İspanya maçı kaç kaç? MAÇ SONUCU! Fransa İspanya golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

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FRANSA İSPANYA MAÇI KAÇ KAÇ?

Fransa İspanya maçı 1-0'lık İspanya üstünlüğüyle devam ediyor.

FRANSA İSPANYA MAÇI CANLI İZLE

Fransa İspanya maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

FRANSA İSPANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa İspanya maçı bu akşam saat 22.00 itibariyle başlayacak.

FRANSA İSPANYA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Fransa İspanya maçı Arlington'da, AT&T Stadyumu'nda oynanacak.