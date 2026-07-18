Fransa İngiltere muhtemel 11'ler: Dünya Kupası Fransa İngiltere ilk 11'ler açıklandı mı?

2026 FIFA Dünya Kupası’nda final heyecanı öncesinde futbolseverlerin merakla beklediği önemli karşılaşmalardan biri üçüncülük mücadelesi olacak. Turnuvada yarı final aşamasında rakiplerine mağlup olarak şampiyonluk hedefini kaybeden Fransa ile İngiltere, Dünya Kupası’nda podyumun son basamağına çıkabilmek için karşı karşıya gelecek. Peki, Dünya Kupası Fransa İngiltere ilk 11'ler açıklandı mı? Fransa İngiltere muhtemel 11'ler...

DÜNYA KUPASI FRANSA İNGİLTERE İLK 11'LER AÇIKLANDI MI?

Fransa ile İngiltere arasındaki üçüncülük karşılaşmasında iki takımın da güçlü kadrolarıyla mücadele etmesi bekleniyor. Turnuva boyunca önemli performanslar ortaya koyan yıldız futbolcuların bu önemli randevuda görev alması planlanıyor.

Fransa’nın muhtemel kadrosunda kalede Maignan’ın yer alması beklenirken savunma hattında Gusto, Konate, Lacroix ve Lucas Hernandez’in görev yapacağı öngörülüyor. Orta sahada Zaire Emery ve Kante’nin yanı sıra hücum organizasyonlarında Akliouche ile Cherki’nin etkili olması bekleniyor. Fransa’nın gol yollarındaki en önemli isimleri arasında ise Thuram ve Mbappe bulunuyor.

İngiltere tarafında ise kalede Henderson’ın görev alması bekleniyor. Savunmada Quansah, Konsa ve Guehi’nin yer alacağı tahmin edilirken, kanat ve orta saha hattında Spence, Mainoo, Bellingham, Madueke ve Rogers gibi isimlerin sahaya çıkması bekleniyor. İngiltere’nin hücum hattındaki en önemli gol silahı ise kaptan Harry Kane olacak.

FRANSA İNGİLTERE MUHTEMEL 11'LER

2026 FIFA Dünya Kupası üçüncülük maçında mücadele edecek Fransa ve İngiltere’nin muhtemel ilk 11’leri futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. İki takımın sahaya şu kadrolarla çıkması bekleniyor:

FRANSA MUHTEMEL 11

Maignan, Gusto, Konate, Lacroix, Lucas Hernandez, Zaire Emery, Kante, Akliouche, Cherki, Thuram, Mbappe

İNGİLTERE MUHTEMEL 11

Henderson, Quansah, Konsa, Guehi, Spence, Mainoo, Bellingham, Madueke, Rogers, Rashford, Kane

İNGİLTERE - FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası kapsamında oynanacak Fransa - İngiltere üçüncülük mücadelesi, cumartesiyi pazara bağlayan gece saat 00.00’da başlayacak. Dev karşılaşma futbolseverlerle TRT 1 ekranlarından canlı olarak buluşacak.

Kritik mücadelede düdük çalacak hakem de belli oldu. Karşılaşmayı Venezuela Futbol Federasyonu’ndan Jesus Valenzuela yönetecek.