Frankowski Galatasaray'da oynadı mı, Rennes'deki Frankowski Galatasaray'ın eski oyuncusu mu?

Rennes'deki Frankowski Galatasaray'ın eski oyuncusu mu? sorusu, transfer döneminde gündeme gelen konular arasında yer alıyor. Sağ bek ve kanat bölgelerinde görev yapan Polonyalı oyuncunun kariyerindeki Galatasaray dönemi ve sarı-kırmızılı takımda kaç maçta forma giydiği taraftarlar tarafından araştırılıyor.

FRANKOWSKİ GALATASARAY’DA OYNADI MI?

Futbolseverlerin merak ettiği konular arasında “Frankowski Galatasaray’da oynadı mı?” ve “Rennes’deki Frankowski Galatasaray’ın eski oyuncusu mu?” soruları yer alıyor. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes’de forma giyen Polonyalı futbolcu Przemyslaw Frankowski’nin kariyerinde Galatasaray dönemi de bulunuyor. Deneyimli oyuncunun sarı-kırmızılı takımda forma giyip giymediği ve Galatasaray geçmişi taraftarlar tarafından araştırılıyor.

PRZEMYSLAW FRANKOWSKİ GALATASARAY FORMASI GİYDİ Mİ?

Przemyslaw Frankowski, 2025 yılında Galatasaray kadrosuna katılarak sarı-kırmızılı formayı giydi. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lens’ten transfer edilen Polonyalı futbolcu, Galatasaray’ın sağ bek ve kanat rotasyonunda görev yapan isimlerden biri oldu.

Frankowski, Galatasaray’da kısa süre içerisinde forma şansı bulurken özellikle mücadele gücü, temposu ve hücum katkısıyla dikkat çekti. Sağ kanatta ve savunmanın sağ tarafında görev yapabilen futbolcu, takımın sezon içerisindeki önemli karşılaşmalarında sahaya çıktı.

RENNES’DEKİ FRANKOWSKİ GALATASARAY’IN ESKİ OYUNCUSU MU?

Evet, Rennes forması giyen Przemyslaw Frankowski, Galatasaray’ın eski futbolcuları arasında yer alıyor. Polonyalı oyuncu, sarı-kırmızılı takımda forma giydikten sonra Fransa temsilcisi Rennes’e transfer oldu.

Frankowski’nin Rennes’e geçişi sonrası futbolseverler, oyuncunun geçmiş kariyerini ve Galatasaray dönemini araştırmaya başladı. Polonyalı futbolcu, daha önce de Fransa Ligue 1’de Lens formasıyla mücadele etmiş ve ardından Galatasaray’a transfer olmuştu.

FRANKOWSKİ GALATASARAY’DA KAÇ MAÇ OYNADI?

Przemyslaw Frankowski, Galatasaray kariyerinde lig ve kupa organizasyonlarında forma giydi. Kısa süreli sarı-kırmızılı macerasına rağmen takım kadrosunda önemli bir alternatif olarak değerlendirilen oyuncu, sağ bek bölgesindeki performansıyla öne çıktı.

Hızı, dayanıklılığı ve oyun disipliniyle bilinen Frankowski, Galatasaray’dan ayrıldıktan sonra yeniden Fransa futboluna dönüş yaptı. Rennes formasıyla kariyerine devam eden futbolcunun performansı takip edilmeye devam ediyor.

FRANKOWSKİ’NİN KARİYERİ VE OYNADIĞI TAKIMLAR

Polonya Milli Takımı’nda da görev alan Przemyslaw Frankowski, kariyeri boyunca farklı ülkelerde forma giydi. Polonya’da başlayan futbol yolculuğu, Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa deneyimleriyle devam etti.

Ligue 1’de gösterdiği performansla dikkat çeken Frankowski, Galatasaray transferiyle Türkiye’de de forma giyen Polonyalı futbolcular arasına katıldı. Rennes macerasıyla birlikte Fransa futboluna geri dönen oyuncu, kariyerine burada devam ediyor.

Sonuç olarak Rennes’de oynayan Przemyslaw Frankowski, Galatasaray’ın eski oyuncusudur. Polonyalı futbolcu, 2025 yılında sarı-kırmızılı formayı giydikten sonra Rennes’e transfer olarak kariyerini Fransa’da sürdürmektedir.