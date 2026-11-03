Franco Tongya kimdir? Franco Tongya nereli, Juventus'ta oynadı mı?

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Gençlerbirliği, Eryaman Stadyumu'nda Alanyaspor'u 5-0 yendi. İlk yarıyı Oğulcan Ülgün'ün 1. dakikadaki golüyle önde kapatan Ankara ekibinde farkı açan gol 59. dakikada Franco Tongya'dan geldi, ardından Tiago Gouveia iki, Mendes bir gol daha ekledi.

Teknik direktör Bernd Storck, galibiyeti altı ay sahalardan uzak kalacak kaptan Dimitrios Goutas'a armağan etti.

FRANCO TONGYA ALANYASPOR MAÇINDA NE YAPTI?

Franco Tongya, 2 Kasım 2026'daki Alanyaspor maçında 59. dakikada Gençlerbirliği'nin ikinci golünü attı. Alanyaspor teknik direktörü Joao Pereira maçtan sonra, oyuncularının bu golden sonra konsantrasyonunu kaybettiğini ve üst üste hata yaptığını söyledi; Gençlerbirliği sonraki 20 dakikada üç gol daha buldu.

FRANCO TONGYA KİMDİR?

Franco Tongya, Gençlerbirliği'nde oynayan İtalyan orta saha oyuncusu. Asıl adı Franco Daryl Tongya Heubang. Daha çok iç kanatta oynuyor, gerektiğinde on numaraya da geçiyor.

İtalya'nın alt yaş milli takımlarında U16'dan U20'ye kadar her kademede forma giydi. En verimli dönemi U17 takımıydı: 22 maçta 7 gol.

FRANCO TONGYA NERELİ?

Franco Tongya İtalya'nın Torino kentinde doğdu. Ailesi Kamerunlu; kendisi İtalyan vatandaşı ve gençlik yıllarında milli formayı İtalya için giydi.

FRANCO TONGYA KAÇ YAŞINDA?

Franco Tongya 13 Mart 2002'de doğdu, 24 yaşında.

FRANCO TONGYA JUVENTUS'TA OYNADI MI?

Franco Tongya, Juventus'un altyapısında yetişti ve 2020-21 sezonunda Juventus U23 takımıyla Serie C'de oynadı. Futbola Torino yakınlarındaki Brandizzo'da başlamış, 2009'da Juventus'a geçmişti.

Ocak 2021'de Marsilya'ya transfer oldu, orada daha çok yedek takımda süre aldı. Ağustos 2022'de Danimarka'nın Odense takımına gitti ve 2023-24 sezonunu Kıbrıs'ta, AEK Larnaca'da kiralık geçirdi. 2024 yazında İtalya'ya döndü, Salernitana ile anlaştı.

FRANCO TONGYA GENÇLERBİRLİĞİ'NE NASIL GELDİ?

Franco Tongya, Salernitana Serie C'ye düşünce Eylül 2025'te Gençlerbirliği'ne bedelsiz katıldı. Sözleşmesi iki yıllık, bir yıl uzatma opsiyonu var; Salernitana da oyuncunun ileride yapılacak satışından pay alacak.

Ankara'daki ilk sezonunun ilk yarısında Beşiktaş, Trabzonspor ve Eyüpspor'a gol attı. Aralık 2025'te Beşiktaş ve Trabzonspor'un onu takibe aldığı yazıldı, ama oyuncu Gençlerbirliği'nde kaldı.