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on soruşturması kapsamında gönüllü para iadelerine ilişkin yeni gelişme yaşandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesinde gönüllü iadeler için açılan hesaba bugüne kadar 5 kişinin para iadesinde bulunduğunu açıkladı. Gürlek, para iadesinin soruşturmayı veya dosyayı kapatmadığını, zararın iki katının karşılanmasının etkin pişmanlık sebebi olduğunu belirtti. Peki, Fon soruşturmasında kimler paraları iade etti? Detaylar...

FON SORUŞTURMASINDA KİMLER PARALARI İADE ETTİ?

Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturması kapsamında TMSF bünyesinde gönüllü olarak para iadesi yapmak isteyenler için bir hesap açıldığını bildirdi. Gürlek, TMSF Başkanı ile yaptığı görüşmeye ilişkin bilgi vererek, 5 kişinin söz konusu hesaba iade yaptığını açıkladı.

Gürlek, para iadesinde bulunan kişilerin isimlerini açıklamadı. Bu nedenle mevcut açıklamaya göre iadede bulunan 5 kişinin kimlikleri kamuoyuna açıklanmış değil. Bakanın verdiği bilgi, şu aşamada yalnızca gönüllü iade hesabına 5 kişinin ödeme yaptığı yönünde.

"ZARARI GİDERENLER HAKKINDA İŞLEM YAPILMAYACAK ALGISI YANLIŞ"

Fon soruşturması kapsamında para iadesinde bulunulmasının hukuki sonuçlarına ilişkin de açıklama yapan Gürlek, iadenin soruşturmanın sona ermesi anlamına gelmediğini belirtti.

Gürlek, TMSF bünyesinde açılan hesaba yapılan iadelerin hukuk ilkeleri çerçevesinde TMSF'ye devredildiğini ifade etti. Haksız veya fahiş kazanç sağladığı belirtilen kişilerin iadeleri sonrasında savcılığa gerekli yazının yazılacağını aktardı.

Bakan Gürlek, zararın iki katının karşılanmasının etkin pişmanlık sebebi olduğunu ancak bunun soruşturmanın ya da dosyanın kapanması anlamına gelmediğini vurguladı. Gürlek ayrıca, zararın giderilmesi halinde ilgili kişiler hakkında hiçbir işlem yapılmayacağı yönündeki değerlendirmenin yanlış olduğunu belirtti.

Bu kapsamda Bakanın açıklamasına göre gönüllü para iadesinde bulunulması, soruşturma bakımından sürecin tamamen sona erdiği anlamına gelmiyor. Para iadesi ile etkin pişmanlık kapsamında değerlendirilebilecek hususlar birbirinden ayrı şekilde ele alınıyor.

"LİSTE ELİMİZDE"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturma kapsamında kısa süre içerisinde yüksek miktarlarda kâr çıkışı yaptığı belirtilen kişilerle ilgili çalışma yürütüldüğünü de açıkladı.

Gürlek, kısa süre içerisinde, örneğin iki ay gibi bir dönemde sisteme girerek yüksek miktarlarda kâr çıkışı yapan kişilerle ilgili bir çalışma ve liste bulunduğunu söyledi. Ayrıca kısa sürede gerçekleştirilen bazı para transferlerine ilişkin de çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Bakan Gürlek, yurt dışına gönderilen paraların getirilmesi amacıyla da adli süreçlerin başlatıldığını açıkladı. Bu kapsamda özellikle İsviçre'ye gönderilen paraların Türkiye'ye getirilmesi için adli süreç başlatıldığı bilgisini verdi.

Gürlek'in açıklamasına göre soruşturma kapsamında kısa sürede yüksek miktarlarda kâr çıkışı yapan kişilerle ilgili listeler bulunuyor ve para transferlerinin yanı sıra yurt dışına gönderilen paraların iadesine yönelik süreç de devam ediyor.