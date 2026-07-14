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Finale kim çıktı, İspanya finale çıktı mı, Dünya Kupası ilk finalist kim?

Finale kim çıktı, İspanya finale çıktı mı, Dünya Kupası ilk finalist kim?
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2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde oynanan karşılaşmanın ardından futbolseverler, "Finale kim çıktı, İspanya finale çıktı mı, Dünya Kupası ilk finalist kim?" sorularına yanıt aramaya başladı. Yarı finalde rakibini mağlup eden İspanya, adını finale yazdıran ilk takım olurken, gözler şimdi diğer yarı final mücadelesine çevrildi.

Dünya Kupası'nda final heyecanı yaklaşırken ilk finalist de belli oldu. "İspanya finale çıktı mı?" ve "Dünya Kupası ilk finalist kim oldu?" soruları arama motorlarında en çok araştırılan başlıklar arasında yer alırken, yarı finalde alınan sonucun ardından final biletini alan ilk ekip netleşti. İşte Dünya Kupası finaline yükselen ilk takım ve yarı final eşleşmesine dair detaylar.

FİNALE KİM ÇIKTI? İSPANYA DÜNYA KUPASI'NDA İLK FİNALİST OLDU

2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde Fransa ile karşı karşıya gelen İspanya, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılarak turnuvada finale yükselen ilk takım oldu. Etkili futboluyla dikkat çeken İspanyol ekibi, şampiyonluk için son adımı atarken finaldeki rakibini beklemeye başladı.

İSPANYA FİNALE ÇIKTI MI?

Evet, İspanya 2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde Fransa'yı 2-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Bu sonuçla İspanyollar, turnuvada şampiyonluk mücadelesi verecek ilk takım olmayı başardı.

DÜNYA KUPASI'NIN İLK FİNALİSTİ İSPANYA

Yarı finalde Fransa karşısında üstün bir oyun sergileyen İspanya, aldığı galibiyetle Dünya Kupası final biletini aldı. İspanyol Milli Takımı, kupaya bir adım daha yaklaşırken gözünü final mücadelesine çevirdi.

FİNALDEKİ RAKİBİ YARIN BELLİ OLACAK

İspanya'nın finalde karşılaşacağı takım, yarın oynanacak diğer yarı final mücadelesinin ardından netlik kazanacak. Bu karşılaşmadan galip ayrılan ekip, Dünya Kupası finalinde İspanya'nın rakibi olacak.

FRANSA ÜÇÜNCÜLÜK MAÇINA ÇIKACAK

Yarı finalde elenen Fransa ise turnuvaya üçüncülük hedefiyle devam edecek. Fransız ekibi, diğer yarı final eşleşmesini kaybeden takımla üçüncülük maçında karşı karşıya gelecek ve organizasyonu madalya ile tamamlamaya çalışacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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