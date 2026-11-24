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Fiat Fastback elektrikli mi sorusunun yanıtı şimdilik hayır. Fiat Fastback, Türkiye'de benzinli ve hafif hibrit (MHEV) motor seçenekleriyle satışa sunuldu. Modelin giriş versiyonunda 100 beygir gücündeki 1.2 litrelik turbo benzinli motor, üst versiyonunda ise 145 beygir gücündeki 1.2 litrelik hafif hibrit motor yer alıyor. Fastback'in tamamen elektrikli versiyonunun ise 2027'nin ikinci yarısında yollara çıkması planlanıyor.

FİAT FASTBACK BENZİNLİ Mİ?

Evet, Fiat Fastback'in benzinli versiyonu bulunuyor. Modelin giriş seviyesinde 100 beygir güç ve 205 Nm tork üreten 1.2 litrelik turbo benzinli motor yer alıyor. Bu motor, manuel şanzımanla sunuluyor. Benzinli Fastback, 0'dan 100 km/s hıza 13,3 saniyede çıkıyor ve en yüksek 184 km/s hıza ulaşabiliyor. Benzinli versiyonların ortalama yakıt tüketimi 100 kilometrede 5,9 ile 6,2 litre arasında açıklandı.

FİAT FASTBACK HİBRİT Mİ?

Fiat Fastback'in hafif hibrit versiyonu da bulunuyor. 1.2 MHEV olarak adlandırılan bu versiyonda, 145 beygir güç ve 230 Nm tork üreten hafif hibrit motor, eDCT otomatik şanzımanla birlikte sunuluyor. Hibrit Fastback, 0'dan 100 km/s hıza 11 saniyede çıkıyor ve en yüksek 198 km/s hıza ulaşabiliyor. Hibrit versiyonun ortalama yakıt tüketimi 100 kilometrede 5,2 ile 5,3 litre arasında.

FİAT FASTBACK ELEKTRİKLİ Mİ?

Fiat Fastback'in elektrikli versiyonu henüz satışta değil. Modelin tamamen elektrikli versiyonunun 2027'nin ikinci yarısında satışa sunulması planlanıyor. Elektrikli Fastback'te 54 kWh kapasiteli batarya ve 83 kW gücünde elektrik motoru bulunması, menzilin ise yaklaşık 400 kilometre olması hedefleniyor.

FİAT FASTBACK FİYATI NE KADAR?

Fiat Fastback'in Türkiye'deki lansmana özel fiyatları şöyle:

1.2 Turbo MT Icon (100 hp): 1.499.000 TL (liste fiyatı 1.699.000 TL)

1.2 Turbo MT La Prima (100 hp): 1.599.000 TL (liste fiyatı 1.799.000 TL)

1.2 MHEV eDCT Icon (145 hp): 1.819.000 TL (liste fiyatı 2.019.000 TL)

1.2 MHEV eDCT La Prima (145 hp): 1.899.000 TL (liste fiyatı 2.099.000 TL)

Tüm versiyonlarda 200 bin TL'lik lansman indirimi uygulanıyor.

FİAT FASTBACK NEREDE ÜRETİLİYOR?

Fiat Fastback, Fas'ta üretilerek Türkiye pazarına getiriliyor. Bursa'daki Tofaş fabrikasında üretilen Egea'dan farklı olarak Fastback, ithal bir model olarak satışa sunuluyor.

FİAT FASTBACK ÖLÇÜLERİ NE?

Fiat Fastback, 4,49 metre uzunluğa, 1,79 metre genişliğe ve 1,59 metre yüksekliğe sahip. Modelin bagaj hacmi ise 608 litre olarak açıklandı. Geniş bagaj hacmi, Fastback'i sınıfının en geniş bagaja sahip modelleri arasına yerleştiriyor.