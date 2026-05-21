Feyza Civelek gözaltına mı alındı, neden gözaltına alındı? SON DAKİKA! Kızılcık Şerbeti Nilay gözaltına mı alındı?

Feyza Civelek hakkında ortaya atılan gözaltı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Feyza Civelek’in de adının geçtiği operasyon sonrası sosyal medyada “Kızılcık Şerbeti Nilay gözaltına mı alındı?” sorusu kısa sürede gündem oldu. İstanbul merkezli yürütülen soruşturmada çok sayıda ünlü isim hakkında işlem yapıldığı belirtilirken, operasyonun detayları da merak konusu haline geldi. Peki, Feyza Civelek gözaltına mı alındı, neden gözaltına alındı? Kızılcık Şerbeti Nilay gözaltına mı alındı?
Magazin dünyası yeni bir operasyon haberiyle çalkalanıyor. Ünlü isimlere yönelik yürütülen soruşturmada Feyza Civelek'in de gözaltına alınan isimler arasında yer aldığı iddia edildi. Özellikle Kızılcık Şerbeti izleyicileri tarafından yakından takip edilen gelişme sonrası "Feyza Civelek neden gözaltına alındı?" sorusu arama motorlarında hızla yükseldi.
FEYZA CİVELEK GÖZALTINA MI ALINDI?
Yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen isimler arasında Feyza Civelek de yer aldı. Haberde, operasyon kapsamında gözaltına alınan 14 kişi arasında bulunduğu belirtildi.
FEYZA CİVELEK NEDEN GÖZALTINA ALINDI?
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, bazı ünlü isimlerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığına dair ihbarlar, dijital materyaller ve elde edilen bilgiler doğrultusunda işlem yapıldığı ifade edildi. Feyza Civelek’in de bu soruşturma kapsamında gözaltına alındığı aktarıldı.
BAŞKA KİMLER GÖZALTINA ALINDI?
Operasyonda gözaltına alındığı belirtilen isimler arasında şu kişiler yer aldı:
- Mabel Matiz
- Onur Tuna
- Volkan Bahçekapılı
- Osman Haktan Canevi
- Aslıhan Turanlı
- Kübra İmren Siyahdemir
- Mehmet Rahşan
- Cansu Tekin
- Özgür Deniz Cellat
- Tarık Tunca Bakır
- Aycan Yağcı
- Tuğçe Postoğlu
- Eda Dora
OLAY NEDİR?
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul ve Muğla’da toplam 25 adrese operasyon düzenlendi. Soruşturmada, kamuoyunda tanınan bazı isimlerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığına dair şüpheler üzerine işlem yapıldığı belirtildi. Operasyonlarda gözaltına alınan kişilerin sağlık kontrolü ve uyuşturucu testi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldüğü, ardından savcılığa ifade vermek üzere adliyeye sevk edildiği aktarıldı.