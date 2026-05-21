Feyza Civelek gözaltına mı alındı, neden gözaltına alındı? SON DAKİKA! Kızılcık Şerbeti Nilay gözaltına mı alındı?

Magazin dünyası yeni bir operasyon haberiyle çalkalanıyor. Ünlü isimlere yönelik yürütülen soruşturmada Feyza Civelek’in de gözaltına alınan isimler arasında yer aldığı iddia edildi. Özellikle Kızılcık Şerbeti izleyicileri tarafından yakından takip edilen gelişme sonrası “Feyza Civelek neden gözaltına alındı?” sorusu arama motorlarında hızla yükseldi. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

FEYZA CİVELEK GÖZALTINA MI ALINDI?

Yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen isimler arasında Feyza Civelek de yer aldı. Haberde, operasyon kapsamında gözaltına alınan 14 kişi arasında bulunduğu belirtildi.

FEYZA CİVELEK NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, bazı ünlü isimlerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığına dair ihbarlar, dijital materyaller ve elde edilen bilgiler doğrultusunda işlem yapıldığı ifade edildi. Feyza Civelek’in de bu soruşturma kapsamında gözaltına alındığı aktarıldı.

BAŞKA KİMLER GÖZALTINA ALINDI?

Operasyonda gözaltına alındığı belirtilen isimler arasında şu kişiler yer aldı:

Mabel Matiz

Onur Tuna

Volkan Bahçekapılı

Osman Haktan Canevi

Aslıhan Turanlı

Kübra İmren Siyahdemir

Mehmet Rahşan

Cansu Tekin

Özgür Deniz Cellat

Tarık Tunca Bakır

Aycan Yağcı

Tuğçe Postoğlu

Eda Dora

OLAY NEDİR?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul ve Muğla’da toplam 25 adrese operasyon düzenlendi. Soruşturmada, kamuoyunda tanınan bazı isimlerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığına dair şüpheler üzerine işlem yapıldığı belirtildi. Operasyonlarda gözaltına alınan kişilerin sağlık kontrolü ve uyuşturucu testi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldüğü, ardından savcılığa ifade vermek üzere adliyeye sevk edildiği aktarıldı.