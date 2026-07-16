Feyza Cihan kimdir, kaç yaşında, nereli? Feyza Cihan neden gözaltına alındı?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu madde soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen isimler kamuoyunun gündemine oturdu. Soruşturma dosyasında yer alan isimlerden biri de Feyza Cihan oldu. Gelişmelerin ardından "Feyza Cihan kimdir, Feyza Cihan neden gözaltına alındı?" soruları araştırılmaya başlandı.

FEYZA CİHAN KİMDİR?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen isimler arasında yer alan Feyza Cihan hakkında kamuoyuna açıklanmış biyografik bilgiler bulunmamaktadır.

Resmi makamların yaptığı açıklamalarda Feyza Cihan'ın yaşı, memleketi, mesleği veya kariyer geçmişine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Bu nedenle mevcut süreçte kamuoyuna yansıyan bilgiler, yalnızca soruşturma kapsamında adının gözaltı kararı verilen kişiler arasında yer aldığıyla sınırlıdır.

Haberin yayımlandığı tarih itibarıyla Feyza Cihan'ın kişisel geçmişine ilişkin doğrulanmış resmi bir açıklama bulunmadığından, kamuoyunda dolaşan doğrulanmamış iddialara itibar edilmemesi önem taşıyor.

FEYZA CİHAN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde toplam 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

Başsavcılığın açıklamasına göre soruşturmada, kamuoyunda sanatçı, oyuncu, iş insanı ve işletmeci olarak tanınan bazı şüphelilerin uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırdığı ya da kullanım için yer temin ettiğine ilişkin makul şüpheyi destekleyen delillere ulaşıldığı belirtildi.

Bu kapsamda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine 16 Temmuz 2026 tarihinde şüpheliler hakkında gözaltı, arama, biyolojik inceleme işlemlerinin yapılması ve ifadelerinin alınmasının ardından Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmeleri yönünde talimat verildi.

Feyza Cihan hakkında da soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildiği açıklandı. Ancak resmi makamlar tarafından, Feyza Cihan'a isnat edilen eylemlere ilişkin kişiye özel herhangi bir ayrıntı paylaşılmış değildir.

Ceza soruşturmalarının devam ettiği süreçlerde gözaltı kararının, kesinleşmiş bir mahkûmiyet anlamına gelmediği; nihai değerlendirmenin yargılama sürecinde yapılacağı unutulmamalıdır.

KİMLER GÖZALTINA ALINDI?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 25 isim şu şekilde açıklandı:

Sıla Gençoğlu (Gözaltında)

İlyas Yalçıntaş (Gözaltında)

Mehmet Fatih Aksoy (Gözaltında)

Ateş İnce (Gözaltında)

Öner Faruk Işık (Gözaltında)

Şefik Ömer Dolman (Gözaltında)

Aybüke Albere (Gözaltında)

Ayşe Nur Balcı (Gözaltında)

İrem Haznedar (Gözaltında)

Orhan Yıldı

Burak Çelik

Volkan Büyükhanlı

Büşra Tatar

Cenk Çöteli

Feyza Cihan

Asude Mercan

H. Eylem İpek Şafak

Gökhan Şafak

Ümit Aslan

Buğra Balkaya

Akın Altan

Oğuz Alp Güler

Kübra Altay

Hilal Zeynep Hedbe

Melis Selçukoğlu

Soruşturma süreci Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde devam ederken, gözaltı işlemleri ve adli sürece ilişkin yeni gelişmelerin resmi makamlar tarafından yapılacak açıklamalar doğrultusunda netlik kazanması bekleniyor. Mevcut aşamada dosyaya ilişkin kamuoyuna yansıyan bilgiler, Başsavcılık tarafından yapılan resmi açıklamalarla sınırlı bulunuyor.