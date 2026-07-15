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Fetullah Gülen öldü mü, yaşıyor mu? FETÖ elebaşı Fethullah Gülen ne zaman öldü, mezarı nerede?

Fetullah Gülen öldü mü, yaşıyor mu? FETÖ elebaşı Fethullah Gülen ne zaman öldü, mezarı nerede?
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FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü mü, yaşıyor mu? Fetullah Gülen’in ölümü, 2024 yılının Ekim ayında kamuoyunun gündemine gelen önemli gelişmelerden biri oldu. Örgüte ait sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda Gülen’in hayatını kaybettiği duyuruldu. Peki, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen ne zaman öldü, mezarı nerede? Detaylar haberimizde.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in sağlık durumu ve yaşamına ilişkin iddialar, uzun süre kamuoyunun gündeminde yer aldı. Fetullah Gülen’in öldüğüne ilişkin bilgiler ise 2024 yılı Ekim ayında örgüte ait sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarla duyuruldu. Peki, Fetullah Gülen öldü mü, yaşıyor mu? FETÖ elebaşı Fethullah Gülen ne zaman öldü, mezarı nerede? Detaylar...

FETULLAH GÜLEN ÖLDÜ MÜ, YAŞIYOR MU?

Fetullah Gülen’in öldüğüne ilişkin açıklamalar 20 Ekim 2024 tarihinde kamuoyuna yansıdı. FETÖ elebaşı Gülen’in ABD’nin Pensilvanya eyaletinde yaşamını sürdürdüğü dönemde sağlık sorunları yaşadığı biliniyordu.

Örgütün iletişim kanalları arasında yer alan “Herkülnağme” isimli sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Gülen’in hayatını kaybettiği duyuruldu. Bu açıklamanın ardından örgütle bağlantılı diğer sosyal medya hesaplarında da aynı bilgi paylaşıldı.

FETÖ ELEBAŞI FETHULLAH GÜLEN NE ZAMAN ÖLDÜ?

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, 20 Ekim 2024 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’nde öldü.

FETULLAH GÜLEN MEZARI NEREDE?

Fetullah Gülen’in mezarı, Amerika Birleşik Devletleri’nin Pensilvanya eyaletinde bulunan Saylorsburg kasabasında yer almaktadır.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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