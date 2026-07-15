Fetih 1453 filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Fetih 1453 filmi oyuncuları kim, konusu ne?

İzleyenleri ekrana bağlayan Fetih 1453 filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Fetih 1453 filmini izleyecek olanların merak ettiği Fetih 1453 konusu nedir, Fetih 1453 oyuncuları kimler ve Fetih 1453 özeti gibi konuları inceliyoruz.

FETİH 1453 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ, NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Türk sinema tarihinin en çok konuşulan yapımlarından biri olan Fetih 1453, televizyon ekranlarında yeniden izleyiciyle buluşmasının ardından yeniden gündeme geldi. İzleyiciler, "Fetih 1453 filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi?", "Oyuncuları kimler?" ve "Konusu ne?" sorularına yanıt arıyor. İşte Faruk Aksoy'un yönetmen koltuğunda oturduğu Fetih 1453 filmine ilişkin merak edilenler.

FETİH 1453 FİLMİ KONUSU NE?

Fetih 1453, Osmanlı Padişahı II. Mehmed'in (Fatih Sultan Mehmet) İstanbul'u fethetme sürecini konu alıyor. Filmde, Hz. Muhammed'in İstanbul'un fethine ilişkin hadisiyle başlayan süreçten, II. Mehmed'in tahta çıkışı, hazırlıkları ve Bizans İmparatorluğu'na karşı yürüttüğü büyük kuşatma anlatılıyor.

Yapım, Osmanlı ordusunun askeri stratejileri, Şahi toplarının hazırlanışı, gemilerin karadan yürütülmesi ve 29 Mayıs 1453'te İstanbul'un fethiyle sonuçlanan tarihi süreci sinematik bir anlatımla izleyiciye aktarıyor.

FETİH 1453 FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri 2010 yılında başladı ve yaklaşık iki yıl süren hazırlık ile prodüksiyon çalışmalarının ardından tamamlandı. Fetih 1453, 16 Şubat 2012 tarihinde vizyona girerek sinemaseverlerle buluştu.

Döneminin en yüksek bütçeli Türk yapımlarından biri olan film, görsel efektleri, savaş sahneleri ve büyük prodüksiyonuyla dikkat çekti.

FETİH 1453 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin büyük bölümü İstanbul'da kurulan dev platolarda çekildi. Yapım için surlar, Bizans sokakları, saraylar ve savaş alanlarını yansıtan özel dekorlar inşa edildi.

Savaş sahnelerinde binlerce figüran görev alırken, dönemin atmosferini yansıtabilmek amacıyla geniş açık alanlarda ve özel çekim platolarında çalışmalar gerçekleştirildi. Görsel efekt teknolojileri de kullanılarak kuşatma sahneleri sinema perdesine taşındı.

FETİH 1453 FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Filmin oyuncu kadrosunda Türk sinemasının ve televizyon dünyasının tanınmış isimleri yer alıyor. Başlıca oyuncular şu şekilde:

• Devrim Evin – II. Mehmed (Fatih Sultan Mehmet)

• İbrahim Çelikkol – Ulubatlı Hasan

• Dilek Serbest – Era

• Recep Aktuğ – Akşemseddin

• Cengiz Coşkun – Giovanni Giustiniani

• Erden Alkan – İmparator XI. Konstantinos

• Raif Hikmet Çam – Zağanos Paşa

• Namık Kemal Nazlı – Çandarlı Halil Paşa

• Şahika Koldemir – Mara Hatun

• Adnan Kürkçü – Molla Gürani

FETİH 1453 FİLMİNİN YÖNETMENİ KİM?

Filmin yönetmenliğini ve yapımcılığını Faruk Aksoy üstlendi. Senaryosu Atilla Engin tarafından kaleme alınan yapım, güçlü oyuncu kadrosu ve geniş prodüksiyonuyla Türk sinemasında önemli yapımlar arasında gösteriliyor. Vizyona girdiği dönemde gişe rekorları kıran film, yıllar sonra televizyon ekranlarında yayınlandığında da izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.