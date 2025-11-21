Haberler

Feti Yıldız kimdir? MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız nereli, kaç yaşında, eşi kimdir?

Feti Yıldız kimdir? MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız nereli, kaç yaşında, eşi kimdir?
Güncelleme:
Türk siyasetinde milliyetçi hareketin güçlü isimlerinden biri olarak öne çıkan Feti Yıldız, uzun yıllardır MHP'nin kritik görevlerinde bulunuyor Feti Yıldız kimdir? MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız nereli, kaç yaşında? Feti Yıldız'ın eşi kimdir? Feti Yıldız'ın hayatına ve kariyerine dair detaylar haberimizde...

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) siyasetinin önde gelen isimlerinden biri olan Feti Yıldız, hem hukukçu kimliği hem de uzun yıllara dayanan siyasi tecrübesiyle tanınıyor. Peki, Feti Yıldız kimdir? MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız nereli, kaç yaşında, eşi kimdir? Detaylar haberimizde...

FETİ YILDIZ KİMDİR?

25 Mayıs 1953 tarihinde Yozgat'ın Devecipınar (Boğazlıyan) ilçesinde doğan Feti Yıldız, Türk milliyetçi siyasetinde uzun yıllardır öne çıkan bir isimdir. Hukukçu kimliği ve siyasi tecrübesiyle Milliyetçi Hareket Partisi'nin merkezî kadrolarında kritik görevlerde bulunmuştur.

FETİ?YILDIZ NERELİ?

Doğum Yeri: Yozgat, Boğazlıyan (Devecipınar)

Doğum Tarihi: 25 Mayıs 1953

Eğitim: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu

Feti Yıldız'ın memleki kökeni, milliyetçi hareket içindeki güçlü bağlarını pekiştiren bir unsurdur. Hukuk eğitimi ise onu hem teorik hem de pratik yönü kuvvetli bir siyasetçi haline getirmiştir.

Feti Yıldız kimdir? MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız nereli, kaç yaşında, eşi kimdir?

FETİ?YILDIZ KAÇ YAŞINDA?

2025 yılı itibarıyla 72 yaşındadır.

FETİ YILDIZ SİYASİ KARİYERİ

1980 öncesinde Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanlığı görevini üstlenen Feti Yıldız, milliyetçi hareketin genç kadrolarında şekillenmiş ve liderlik deneyimi kazanmıştır.

Feti Yıldız, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başdanışmanı olarak kritik görevlerde bulunmuştur. 18 Mart 2018 itibarıyla, MHP'nin Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olmuştur.

27. Dönem İstanbul Milletvekili olarak Meclis'te görev yapmıştır.

TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi olarak yasama süreçlerinde aktif rol oynamaktadır.

FETİ?YILDIZ'IN EŞİ KİM?

Feti Yıldız'ın eşi Yasemen Yıldız idi.

Ne yazık ki Yasemen Yıldız, 2024 yılında vefat etmiştir.

Cenazesi, ailesi ve yakınları tarafından düzenlenen törenle toprağa verilmiştir.

500

