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Ziraat Türkiye Kupası 3. turundaki karşılaşmada ilk yarı, Eyüpspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. İşte Fethiyespor - Eyüpspor maçının yayın bilgileri ve tüm detaylar.

FETHİYESPOR EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fethiyespor - Eyüpspor maçı yayıncısı henüz açıklanmadı.

FETHİYESPOR EYÜPSPOR MAÇI KAÇ KAÇ?

Fethiyespor - Eyüpspor maçında ilk yarı sona erdi. Eyüpspor, ilk 45 dakikayı 2-1 önde tamamladı.

FETHİYESPOR EYÜPSPOR MAÇI HANGİ TURDA?

Fethiyespor ile Eyüpspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda karşı karşıya geliyor. Tek maç eleme usulüne göre oynanan karşılaşmanın galibi, kupada bir üst tura yükselecek. Normal süresi beraberlikle sona ermesi halinde mücadelede uzatmalara geçilecek. Uzatmalarda da eşitlik bozulmazsa tur atlayan takım penaltı atışlarıyla belli olacak.

FETHİYESPOR KUPADA SÜRPRİZ PEŞİNDE

Fethiyespor, sahasında Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'u ağırlarken kupada sürpriz bir sonuç almayı hedefliyor. İlk yarıyı 2-1 önde kapatan Eyüpspor ise üstünlüğünü koruyarak bir üst tura yükselmenin peşinde.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası maçları, A Spor ve ATV ekranlarından şifresiz olarak yayınlanıyor. Kupa maçları ayrıca kanalların dijital platformları üzerinden de canlı olarak izlenebiliyor.