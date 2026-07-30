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Fethiye yangın söndürüldü mü? Muğla Fethiye yangın son durum ne?

Fethiye yangın söndürüldü mü? Muğla Fethiye yangın son durum ne?
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi aralıksız sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangının son durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, bölgede alevlerin enerjisinin büyük ölçüde düşürüldüğünü ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Peki, Fethiye yangın söndürüldü mü, Muğla Fethiye yangın son durum ne? İşte resmi açıklamalardaki son bilgiler.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde gece saatlerinde başlayan orman yangını, ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara'daki Yangın Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı açıklamada, Fethiye'nin Üzümlü Mahallesi'nde çıkan yangına ilk andan itibaren müdahale edildiğini belirtti. Bakan Yumaklı, yangının enerjisinin büyük ölçüde düşürüldüğünü ve bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. Peki, Fethiye yangın söndürüldü mü? Muğla Fethiye yangın son durum ne? Detaylar...

FETHİYE YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yaptığı son açıklamaya göre, Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Üzümlü Mahallesi'nde çıkan yangın tamamen kontrol altına alınmış değil.

Bakan Yumaklı, yangının gece saat 02.00 sıralarında başladığını ve bölgenin yoğun ormanlık yapısı nedeniyle riskli bir noktada bulunduğunu söyledi. Açıklamasında, ekiplerin kısa sürede bölgeye ulaşarak müdahaleye başladığını belirten Yumaklı, şu bilgileri paylaştı:

"Arkadaşlarımız hemen oraya da müdahale oldular. Sabaha kadar büyük ölçüde buranın da enerjisini düşürmüş oldular. Şu anda bir yandan soğutma çalışmaları devam ediyor. İnşallah burayla ilgili de diğerleriyle birlikte iyi haberi vermiş olacağız."

Bu açıklamaya göre Fethiye'deki yangın için çalışmalar sürerken, resmi olarak "tamamen kontrol altına alındı" yönünde bir açıklama yapılmadı.

MUĞLA FETHİYE YANGIN SON DURUM NE?

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın paylaştığı son bilgilere göre, Fethiye Üzümlü'deki yangında ekiplerin gece boyunca yürüttüğü çalışmalar sonucunda alevlerin etkisi önemli ölçüde azaltıldı.

Bakan Yumaklı'nın açıklamasında yer alan bilgilere göre:

Yangın gece saat 02.00 civarında başladı.

Bölgenin sık orman dokusuna sahip olması nedeniyle yangın riskli bir alanda meydana geldi.

Ekipler yangına kısa sürede müdahale etti.

Sabah saatlerine kadar yangının enerjisi büyük ölçüde düşürüldü.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yetkililer, tamamen kontrol altına alınmasına ilişkin çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Aynı açıklamada Bakan Yumaklı, son 24 saat içinde ülke genelinde çıkan 115 yangından 110'unun tamamen kontrol altına alındığını da açıkladı.

Daha önce büyük ölçüde kontrol altına alındığı duyurulan Balıkesir Gömeç, Antalya Kaş ve Muğla Seydikemer yangınlarında ise ekiplerin gece boyunca karadan, günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahalelerini sürdürdüğü ve bu bölgeler için de olumlu gelişmelerin beklendiği ifade edildi.

Yetkililerden gelecek yeni açıklamalar doğrultusunda Fethiye'deki yangının tamamen kontrol altına alınıp alınmadığına ilişkin resmi bilgiler kamuoyuyla paylaşılmaya devam edecek.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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