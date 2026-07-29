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Fethiye elektrik kesintisi SON DAKİKA! 29 Temmuz ADM elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Fethiye elektrik kesintisi SON DAKİKA! 29 Temmuz ADM elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
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Fethiye'de yaşayan vatandaşların yakından takip ettiği elektrik kesintisi programı 29 Temmuz için güncellendi. ADM Elektrik tarafından yayımlanan planlı kesinti listesine göre ilçede bakım ve şebeke çalışmaları nedeniyle belirli bölgelerde elektrik kesintisi uygulanacak. Peki, Fethiye elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler saat kaçta gelecek? İşte 29 Temmuz ADM Muğla Fethiye elektrik kesintisi detayları.

Fethiye elektrik kesintisi SON DAKİKA! ADM Elektrik'in 29 Temmuz tarihli planlı kesinti programı kapsamında Muğla'nın Fethiye ilçesinde bazı mahalle, cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi uygulanıyor. Vatandaşlar, "29 Temmuz ADM Muğla Fethiye elektrik kesintisi ne zaman bitecek?" ve "Fethiye elektrikler ne zaman gelecek?" sorularının yanıtını araştırıyor. İşte ADM Elektrik tarafından paylaşılan güncel kesinti detayları. 

FETHİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ SON DAKİKA!

ADM Elektrik'in planlı bakım ve yatırım çalışmaları kapsamında açıkladığı programa göre Fethiye'de elektrik kesintisi uygulanacak.

Kesinti saati: 10.00 - 16.30

Kesinti uygulanacak mahalle: Çiftlik Mahallesi

Elektrik kesintisinden etkilenecek bölgeler:

173. Sk.

173/2. Sk.

175/1. Sk.

177/3. Sk.

183/2. Sk.

185. Sk.

250. Sk.

252. Sk.

252/1. Sk.

252/2. Sk.

252/3. Sk.

254. Sk.

254/1. Sk.

254/2. Sk.

254/3. Sk.

Ahmet Taner Kışlalı Sk.

Celal Bayar Cd.

Fahri Korutürk Cd.

Uğurmumcu Cd.

29 TEMMUZ ADM MUĞLA FETHİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

ADM Elektrik'in yayımladığı planlı kesinti programına göre Fethiye'deki elektrik kesintisinin 16.30'da sona ermesi planlanıyor.

FETHİYE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Resmi duyuruya göre Çiftlik Mahallesi ve belirtilen cadde ile sokaklarda elektriğin 29 Temmuz günü saat 16.30 itibarıyla yeniden verilmesi öngörülüyor. ADM Elektrik ayrıca planlı kesinti saatlerinin çalışmaların seyrine göre değişiklik gösterebileceğini belirtti.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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