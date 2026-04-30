Enerji sektöründe son yıllarda gerçekleştirdiği yatırımlar ve Astor Enerji’nin küresel ölçekte imza attığı büyük anlaşmalarla dikkat çeken Feridun Geçgel, finans ve sanayi dünyasında en çok konuşulan iş insanları arasında yer alıyor. Peki, Feridun Geçgel kimdir, nereli? Feridun Geçgel'in serveti ne kadar? Detaylar haberimizde.

FERİDUN GEÇGEL KİMDİR?

Enerji sektöründe son yıllarda adı en çok öne çıkan iş insanlarından biri olan Feridun Geçgel, Türkiye’nin sanayi ve üretim gücünü uluslararası pazarlara taşıyan önemli girişimciler arasında yer almaktadır. 1970 yılında Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde dünyaya gelen Geçgel, iş hayatına elektrik ve elektronik malzemeleri ticareti ile başlamış, zaman içinde üretim odaklı büyük ölçekli sanayi yatırımlarına yönelmiştir.

2005 yılında Astor Transformatör’ü devralarak şirketi yeniden yapılandıran Feridun Geçgel, özellikle orta ve yüksek gerilim transformatörleri ile anahtarlama ekipmanları üretimi alanında şirketi güçlü bir sanayi markasına dönüştürmüştür. Bu süreç, hem Türkiye iç pazarında hem de ihracat tarafında şirketin etkinliğini artırmıştır.

Astor Enerji A.Ş., 2023 yılında Borsa İstanbul’da halka arz edilerek yatırımcıların da radarına girmiştir. Şirketin büyüme stratejisi, özellikle enerji altyapı projeleri ve uluslararası anlaşmalarla desteklenmektedir.

FERİDUN GEÇGEL KAÇ YAŞINDA?

1970 doğumlu olan Feridun Geçgel, 2026 yılı itibarıyla 56 yaşındadır.

FERİDUN GEÇGEL NERELİ?

Feridun Geçgel, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde doğmuştur.

FERİDUN GEÇGEL'İN SERVETİ NE KADAR?

Astor Enerji’nin uluslararası alanda gerçekleştirdiği büyük ölçekli anlaşmalar, özellikle finans piyasalarında önemli hareketlilik yaratmıştır. Şirketin ABD merkezli bir firma ile imzaladığı 51,5 milyon dolarlık transformatör anlaşması, hem üretim kapasitesine hem de ihracat potansiyeline doğrudan katkı sağlamıştır.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamalara göre, 9 adet yüksek kapasiteli güç transformatörünün üretileceği bu anlaşmanın 2029 yılına kadar teslim edilmesi planlanmaktadır. Bu gelişme, şirketin gelirlerinde yıl sonu itibarıyla %6’nın üzerinde bir artış beklentisini beraberinde getirmiştir.

Borsada yaşanan hızlı yükseliş, Astor Enerji hisselerine de güçlü şekilde yansımış ve şirketin piyasa değerini artırmıştır. Bu yükseliş, şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel’in kişisel servetine de doğrudan etki etmiştir.

Finansal piyasalardaki bu hareketlilik sonucunda, Feridun Geçgel’in servetinde kısa sürede yaklaşık 1 milyar dolarlık artış yaşandığı ve toplam servetinin 3,6 milyar dolar seviyesine ulaştığı ifade edilmektedir. Bu artış, onu Türkiye’nin en zengin iş insanları arasında üst sıralara taşımış ve yaklaşık 460 milyon dolarlık ek değer artışıyla 4. sıraya yükselmesine neden olmuştur.

Enerji sektöründeki büyüme trendi ve uluslararası anlaşmalar, Geçgel’in hem şirket bazlı hem de kişisel servet açısından güçlü bir finansal konum elde etmesini sağlamıştır.