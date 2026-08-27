Ferençvaroş Trabzonspor maçı kaç kaç? MAÇ SONUCU! Ferençvaroş Trabzonspor golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

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FERENÇVAROŞ TRABZONSPOR MAÇI KAÇ KAÇ?

Ferençvaroş Trabzonspor maçı 4-0'lık Beşiktaş üstünlüğüyle sona erdi.

FERENÇVAROŞ TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE

Ferençvaroş Trabzonspor maçını ATV'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

FERENÇVAROŞ TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ferençvaroş Trabzonspor maçı bu akşam saat 21.30 itibariyle başlayacak.

FERENÇVAROŞ TRABZONSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Ferençvaroş Trabzonspor maçı Budapeste şehrinde bulunan Groupama Arena isimli stadyumda oynanacak.