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Ferdi Karadoruk, hakemlik kariyeri ve TFF Faal Hakemler Derneği Başkanlığı göreviyle gündeme gelen isimler arasında yer alıyor. İstanbul bölgesine kayıtlı olan Karadoruk’un geçmişte profesyonel liglerde yardımcı hakem olarak yönettiği karşılaşmalar bulunuyor. Peki, Ferdi Karadoruk kimdir, hangi takımlı? Ferdi Karadoruk kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde.

FERDİ KARADORUK KİMDİR?

TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, hakemlik geçmişiyle gündeme gelen isimlerden biri oldu. İstanbul bölgesine kayıtlı olan Karadoruk’un TFF kayıtlarında lisans numarası 27035 olarak yer alıyor. Resmi kayıtlara göre hakemlik klasmanını bırakan Karadoruk, geçmiş yıllarda profesyonel liglerde yardımcı hakem olarak görev yaptı.

FERDİ KARADORUK HANGİ TAKIMLI?

Ferdi Karadoruk’un hangi takımı tuttuğuna ilişkin verilen bilgiler arasında doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. TFF’nin resmi hakem kayıtlarında Karadoruk’un İstanbul bölgesine kayıtlı olduğu ve geçmişte çok sayıda profesyonel karşılaşmada yardımcı hakem olarak görev yaptığı görülüyor.

TFF kayıtlarında Karadoruk’un görev aldığı karşılaşmalar arasında Batman Petrol Spor A.Ş.-Menemen Futbol Kulübü, Kocaelispor-1461 Trabzon FK, Şanlıurfaspor-Sultan Su İnegölspor, Altınordu-Boluspor ve Gençlerbirliği-Bandırma Spor maçları bulunuyor.

FERDİ KARADORUK BİYOGRAFİSİ

Ferdi Karadoruk’un kaç yaşında olduğu ve nereli olduğuna ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. TFF’nin resmi hakem bilgi kartında Karadoruk’un kişisel bilgiler bölümünde adı ve soyadı, lisans numarası, klasman ve bölge bilgileri yer alıyor. Buna göre Karadoruk, İstanbul bölgesine kayıtlı ve lisans numarası 27035.

TFF kayıtlarında Karadoruk’un geçmişte A Klasman yardımcı hakem listelerinde İstanbul bölgesinden yer aldığı görülüyor. 2023 yılına kadar uzanan maç kayıtlarında da 1. ve 2. yardımcı hakem olarak görev yaptığı karşılaşmalar bulunuyor.

Karadoruk'un hakemlik kariyerinin ardından gözlemci olarak da görev aldığı TFF maç kayıtlarında görülüyor. 2025 ve 2026 tarihli bazı Bölgesel Amatör Lig karşılaşmalarında Ferdi Karadoruk gözlemci olarak listelendi.

Öte yandan TFFHGD İstanbul'un güncel yönetim kurulu sayfasında Ferdi Karadoruk, Başkan olarak yer alıyor.