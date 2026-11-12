Ferdi Kadıoğlu hangi takımda oynuyor, Ferdi Kadıoğlu hangi takımlarda oynadı, Ferdi Kadıoğlu kimdir?

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Ferdi Kadıoğlu, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion'da forma giyiyor. Fenerbahçe'de yıldızlaşan milli futbolcu, 2024 yılında İngiliz kulübüne transfer oldu. İşte Ferdi Kadıoğlu hakkında merak edilen tüm detaylar.

FERDİ KADIOĞLU HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig'de mücadele eden Brighton & Hove Albion'da oynuyor. Milli futbolcu, EURO 2024'teki performansının ardından Fenerbahçe'den Brighton'a transfer oldu.

FERDİ KADIOĞLU HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Futbola Hollanda ekibi NEC Nijmegen'in altyapısında başlayan Ferdi Kadıoğlu, profesyonel kariyerine de bu kulüpte adım attı. 2018 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan Ferdi, sarı lacivertli formayla altı sezon forma giydi. Kanat oyuncusu olarak geldiği Fenerbahçe'de zamanla sol bek pozisyonunda yıldızlaşan Ferdi, 2024 yılında Brighton'a transfer oldu.

Ferdi Kadıoğlu futbolculuk kariyerinde forma giydiği takımlar şöyle:

NEC Nijmegen (altyapı)

NEC Nijmegen

Fenerbahçe (2018-2024)

Brighton & Hove Albion (2024-)

FERDİ KADIOĞLU KİMDİR?

Ferdi Kadıoğlu, Türk futbolunun en çok yönlü oyuncularından biri. Sol bek, sağ bek ve kanat pozisyonlarında görev yapabilen Ferdi, hızı, top tekniği ve oyun zekâsıyla öne çıkıyor. EURO 2024'te gösterdiği performansla turnuvanın dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

FERDİ KADIOĞLU KAÇ YAŞINDA?

7 Ekim 1999 doğumlu olan Ferdi Kadıoğlu, 27 yaşında.

FERDİ KADIOĞLU NERELİ?

Ferdi Kadıoğlu, Hollanda'nın Arnhem kentinde doğdu. Türk bir baba ile Kanadalı-Hollandalı bir annenin çocuğu olan Ferdi, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandı.

FERDİ KADIOĞLU HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Ferdi Kadıoğlu, genellikle sol bek mevkisinde görev yapıyor. Sağ bek ve kanat pozisyonlarında da oynayabiliyor.

FERDİ KADIOĞLU MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILDI MI?

Evet, Ferdi Kadıoğlu, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın UEFA Uluslar Ligi'ndeki Belçika ve Fransa maçları için açıkladığı 26 kişilik aday kadroda yer aldı. A Milli Takım, 12 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda Belçika'yı ağırlayacak. Ay yıldızlılar, 15 Kasım Pazar günü saat 22.45'te ise Bordeaux'da Fransa ile karşılaşacak.