Ferdi Kadıoğlu gol nereden izlenir, Brighton Chelsea maçı Ferdi Kadıoğlu golü nasıl izlenir?

Ferdi Kadıoğlu gol nereden izlenir Brighton Chelsea maçı

FERDİ ATTI, BRIGHTON CHELSEA'Yİ BOZGUNA UĞRATTI

Brighton'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada milli oyuncumuz Ferdi Kadıoğlu, 56. dakikada Hinshelwood ve 90+1. dakikada Danny Welbeck kaydetti. Ferdi Kadıoğlu, bu sezon Premier Lig'deki ilk golünü attı.

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlitke Brighton, puanını 50'ye çıkardı. Chelsea ise 48 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Brighton, Newcastle United'a konuk olacak. Chelsea ise kendi sahasında Nottingham Forest'ı konuk edecek.

