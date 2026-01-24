Şanlıurfa'nın en tanınmış isimlerinden biri olan ve sosyal medyada büyük bir takipçi kitlesine sahip olan kasap Bakır Minare, saldırıya uğradı. Peki, Fenomen kasap Bakır Minare kimdir? Şanlıurfa Bakır Minare ve İsmail Polat'a saldırı olayı nedir? Detaylar...

FENOMEN KASAP BAKIR MİNARE KİMDİR?

Şanlıurfa'nın tanınmış isimlerinden biri olan Bakır Minare, sosyal medyada paylaşımlarıyla geniş bir takipçi kitlesine sahip olan bir kasap olarak biliniyor. 45 yaşındaki Minare, özellikle iş yerindeki kaliteyi ve müşteri ilişkilerini vurgulayan paylaşımları ile fenomen haline gelmiş bir isimdir. Çeşitli sosyal medya platformlarında yaptığı videolar, her gün binlerce kişi tarafından izleniyor ve yorumlanıyor. Şanlıurfa'da kasap dükkanının sahipliğini yapan Bakır Minare, aynı zamanda geleneksel kasaplık mesleğini modern dokunuşlarla harmanlamasıyla da dikkat çekiyor. Minare, iş yerindeki hijyen ve kaliteye verdiği önemi sık sık dile getirerek, sektördeki diğer esnaflar için de bir örnek teşkil etmektedir.

ŞANLIURFA BAKIR MİNARE VE İSMAİL POLAT'A SALDIRI OLAYI NEDİR?

2025 yılının başlarında, Şanlıurfa'nın Pınarbaşı Mahallesi'nde meydana gelen silahlı saldırı, kasap Bakır Minare ve yanında çalışan İsmail Polat için büyük bir şok yaşanmasına yol açtı. Öğle saatlerinde, kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişiler, Minare'nin kasap dükkanına gelerek iki şahsa da ateş açtı. Olayda her iki kişi de ayaklarından vurularak yere yığıldı.

Saldırı sonrası çevredeki esnaf, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri hızla olay yerine intikal ederek, Bakır Minare ve İsmail Polat'ı hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan ikilinin hayati tehlikelerinin olmadığı açıklandı. Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Bakır Minare ve İsmail Polat, durumlarının stabil olduğunu belirtti.

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı bir soruşturma başlattı.