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Fenerbahçe'nin golü neden iptal edildi, Vedat Muriqi'nin Shakhtar Donetsk'e attığı gol neden geçersiz sayıldı soruları maç sırasında en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Vedat Muriqi'nin attığı gol, pozisyon öncesinde faul yaptığı gerekçesiyle iptal edildi. Hakem, Kosovalı golcünün golden önce rakibine kural dışı müdahalede bulunduğuna karar vererek golü geçersiz saydı.

VEDAT MURİQİ'NİN GOLÜ NEDEN İPTAL EDİLDİ?

Fenerbahçe'nin Shakhtar Donetsk ağlarına gönderdiği gol, Vedat Muriqi'nin pozisyon öncesinde faul yaptığı gerekçesiyle iptal edildi. Topu ağlara gönderen Muriqi'nin rakibiyle girdiği mücadelede kural dışı hareket ettiği değerlendirildi ve gol geçerli sayılmadı. Kararla birlikte Fenerbahçe, öne geçme ya da skoru dengeleme fırsatını kaçırdı.

SHAKHTAR DONETSK FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Shakhtar Donetsk Fenerbahçe maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor. Karşılaşma, TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden internetten de takip edilebiliyor.

SHAKHTAR DONETSK FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Karşılaşma, Chelsea'nin stadı Stamford Bridge'de oynanıyor. Ukrayna'daki savaş nedeniyle kendi stadında oynayamayan Shakhtar Donetsk, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki iç saha maçlarını Londra'da oynuyor. Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk ile Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'si arasındaki mücadele, iki eski milli futbolcuyu teknik direktör olarak karşı karşıya getiriyor.