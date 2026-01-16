Fenerbahçe Valencia basketbol maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Beko Valencia Basket CANLI nereden izlenir?

EuroLeague heyecanında Fenerbahçe Beko ile Valencia Basket kozlarını paylaşacak. Karşılaşmayı ekran başından izlemek isteyen taraftarlar, müsabakanın canlı yayın bilgilerini, yayıncı kuruluşunu ve maçın nereden izlenebileceğini merak ediyor.

FENERBAHÇE BEKO – VALENCIA BASKET MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

EuroLeague'de heyecan Fenerbahçe Beko ile Valencia Basket mücadelesiyle devam ediyor. Basketbol tutkunları, bu kritik karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağını ve maçın başlama saatini merak ediyor. Karşılaşma, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE BEKO – VALENCIA BASKET MAÇI S SPORT PLUS CANLI İZLEME BİLGİLERİ

S Sport Plus, dijital platformlar üzerinden internet aracılığıyla izlenebilen bir yayın servisidir. Karşılaşma, platforma abone olan kullanıcılar tarafından şifreli olarak canlı izlenebilecek.

FENERBAHÇE BEKO – VALENCIA BASKET MAÇI S SPORT CANLI YAYIN BİLGİLERİ

S Sport kanalı; Kablo TV 240, Tivibu 73, Turkcell TV+ 77 ve Vodafone TV 11 numaralı kanallar üzerinden yayın yapmaktadır. Maç, uydu ve internet platformları aracılığıyla şifreli olarak ekranlara gelecek.

FENERBAHÇE BEKO – VALENCIA BASKET MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Fenerbahçe Beko ile Valencia Basket arasındaki EuroLeague karşılaşması, 16 Ocak Cuma günü basketbolseverlerle buluşacak.

FENERBAHÇE BEKO – VALENCIA BASKET MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Kritik mücadele, 20.45'te başlayacak.

FENERBAHÇE BEKO – VALENCIA BASKET MAÇI NEREDE OYNANACAK?

EuroLeague kapsamındaki karşılaşma, İstanbul'da bulunan Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.