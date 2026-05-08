Fenerbahçe UEFA'dan ceza alacak mı, Fenerbahçe neden ceza alıyor, Fenerbahçe'ye transfer yasağı gelecek mi?

Sarı-lacivertli kulüp için kritik tarih olan Haziran ayı öncesinde, UEFA'nın finansal incelemelerini tamamladığı ve karar aşamasına geldiği iddia edildi. Gelen son bilgilere göre, UEFA'nın limit aşımı nedeniyle Fenerbahçe'ye yaklaşık 15 milyon Euro para cezası vermesinin kesinleştiği ve bu kararın Haziran ayının ilk haftasında resmen açıklanacağı belirtiliyor. Henüz bir transfer yasağı kararı gündemde olmasa da, Avrupa kupalarından elde edilecek gelirlerin kısıtlanması veya kadro sınırlaması gibi ek yaptırımların masada olup olmadığı, yapılacak resmi duyuruyla netlik kazanacak.

UEFA’DAN FENERBAHÇE’YE 15 MİLYON EUROLUK DEV CEZA İDDİASI

Sarı-lacivertli kulübe yönelik hazırlanan raporun detayları spor gündemine düştü. UEFA’nın, finansal fair-play ve limit kriterlerine uyulmadığı gerekçesiyle Fenerbahçe’ye yaklaşık 15 milyon Euro tutarında resmi bir ceza kestiği belirtiliyor. Kulübün mali tablosunu doğrudan etkileyecek olan bu cezanın ana nedeninin, belirlenen finansal limitlerin aşılması olduğu ifade ediliyor.

RESMİ AÇIKLAMA İÇİN HAZİRANIN İLK HAFTASI İŞARET EDİLDİ

UEFA’nın yaptırım kararının ne zaman duyurulacağı da belli oldu. Edinilen bilgilere göre, 15 milyon Euro seviyesindeki bu ağır ceza haziran ayının ilk haftasında resmen ilan edilecek. Fenerbahçe yönetiminin süreci en üst düzeyde ve yakından takip ettiği, kararın resmiyet kazanmasıyla birlikte gerekli hukuki adımların atılacağı gelen haberler arasında.

GENEL KURUL ÖNCESİ SEÇİLECEK YENİ BAŞKANI ZORLU BİR SÜREÇ BEKLİYOR

Fenerbahçe’de 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olan olağanüstü genel kurul öncesi gelen bu haber, seçilecek olan yeni başkan ve yönetim kurulunu ekonomik olarak zora sokacak gibi görünüyor. Göreve gelecek yeni yönetimin, göreve başlar başlamaz UEFA’dan gelecek bu yüklü para cezasıyla ve finansal kısıtlamalarla mücadele etmesi gerekecek.

FİNANSAL LİMİT AŞIMI KRİZE NEDEN OLDU

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu’nun aktardığı detaylara göre; geçtiğimiz aylarda kulüp kayıtlarını inceleyen UEFA denetçileri, harcama limitlerinin aşıldığına dair kesin bulgulara ulaştı. Yaklaşık 15 milyon Euro’luk cezanın büyük bölümünün bu mali dengesizlikten kaynaklandığı kesinleşirken, kararın kısa süre içinde Avrupa futbolunun patronu tarafından tebliğ edilmesi bekleniyor.