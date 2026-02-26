Fenerbahçe turu geçmesi için kaç kaç yenmesi lazım, kaç gol atması lazım? Fenerbahçe turu nasıl geçer?
Fenerbahçe'nin Avrupa macerası sürüyor! Peki sarı-lacivertliler turu geçebilmek için rakibini kaç farkla yenmek zorunda ve kaç gol atması gerekiyor? Taraftarlar, takımın avantajlı skor hesaplarını merak ediyor. İşte Fenerbahçe'nin tur atlaması için gerekli skor ve gol ihtimalleri hakkında detaylar.
FENERBAHÇE, NOTTINGHAM FOREST DEPLASMANINDA KRİTİK SINAVDA
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Fenerbahçe, İngiltere'de Nottingham Forest karşısına çıkıyor. City Ground'daki bu kritik mücadelede sarı-lacivertlilerin tur şansı ve atması gereken gol sayısı merak konusu.
TUR İÇİN GEREKEN SKORLAR
Fenerbahçe'nin turu garantilemesi için farklı senaryolar bulunuyor. Sarı-lacivertliler, toplam skor üstünlüğünü sağlamak ve direkt tur atlamak için sahadan en az dört farklı galibiyetle ayrılmalı. Bu durumda karşılaşma uzatmalara gitmeden tamamlanacak.
Eğer Fenerbahçe üç farklı farkla kazanırsa toplam skor eşitlenecek ve mücadele uzatma dakikalarına taşınacak. Uzatmalarda gol gelmezse turu belirleyecek olan seri penaltı atışları devreye girecek.
Buna karşın, eğer Fenerbahçe sahadan bir veya iki farklı galibiyet, beraberlik veya mağlubiyetle ayrılırsa, turu geçecek taraf Nottingham Forest olacak.
FENERBAHÇE'NİN TUR ŞANSI
KRİTİK İNGİLTERE DEPLASMANI
Fenerbahçe, City Ground'da elde edeceği bu skorlarla Avrupa'daki yolculuğunu sürdürmeyi hedefliyor. Taraftarlar, hem hücum hem savunmada takımlarının performansına odaklanmış durumda.
İşte skor skor ihtimaller:
0-0 Nottingham Forest turu geçer.
0-1 Nottingham Forest turu geçer.
0-2 Nottingham Forest turu geçer.
0-3 Maç uzatmalalara gider.
0-4 Fenerbahçe turu geçer.
0-5 Fenerbahçe turu geçer.
1-0 Nottingham Forest turu geçer.
1-1 Nottingham Forest turu geçer.
1-2 Nottingham Forest turu geçer.
1-3 Nottingham Forest turu geçer.
1-4 Fenerbahçe turu geçer.
1-5 Fenerbahçe turu geçer.
2-0 Nottingham Forest turu geçer.
2-1 Nottingham Forest turu geçer.
2-2 Nottingham Forest turu geçer.
2-3 Nottingham Forest turu geçer.
2-4 Nottingham Forest turu geçer.
2-5 Maç uzatmalalara gider.
3-0 Nottingham Forest turu geçer.
3-1 Nottingham Forest turu geçer.
3-2 Nottingham Forest turu geçer.
3-3 Nottingham Forest turu geçer.
3-4 Nottingham Forest turu geçer.
3-5 Nottingham Forest turu geçer.
4-0 Nottingham Forest turu geçer.
4-1 Nottingham Forest turu geçer.
4-2 Nottingham Forest turu geçer.
4-3 Nottingham Forest turu geçer.
4-4 Nottingham Forest turu geçer.
4-5 Nottingham Forest turu geçer.
5-0 Nottingham Forest turu geçer.
5-1 Nottingham Forest turu geçer.
5-2 Nottingham Forest turu geçer.
5-3 Nottingham Forest turu geçer.
5-4 Nottingham Forest turu geçer.
5-5 Nottingham Forest turu geçer.