Fenerbahçe Trabzonspor ikili averajda kim önde, bu sene Fenerbahçe Trabzonspor maçları kaç kaç bitti?

Bu sezon Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan maçların skorları ve ortaya çıkan ikili averaj tablosu, şampiyonluk yarışına doğrudan etki ediyor. Taraftarlar, iki takımın karşı karşıya geldiği maçların kaç kaç bittiğini ve olası puan eşitliğinde hangi takımın avantajlı olacağını araştırmayı sürdürüyor.

FENERBAHÇE TRABZONSPOR İKİLİ AVERAJDA KİM ÖNDE?

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında bu sezon oynanan karşılaşmaların ardından ikili averajda üstünlük Fenerbahçe’nin eline geçti. Kritik maçlarda alınan galibiyetler sarı-lacivertli ekibin hem puan hem de averaj açısından avantaj sağlamasına neden oldu.

BU SEZON FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇ SONUÇLARI

İki takım arasında bu sezon oynanan maçlarda alınan skorlar şu şekilde kayıtlara geçti:

Fenerbahçe 1-0 Trabzonspor

Trabzonspor 2-3 Fenerbahçe

Bu sonuçlarla birlikte Fenerbahçe, rakibi Trabzonspor karşısında ikili averaj üstünlüğünü elde etmiş oldu.