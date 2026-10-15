Fenerbahçe Tarfin Partizan maçı hangi kanalda, Fenerbahçe Tarfin Partizan maçı nerden CANLI izlenir?

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Mücadeleyi canlı takip etmek isteyen sporseverler, karşılaşmayı S Sport ve S Sport Plus platformları üzerinden naklen izleyebilecekler. Sarı-lacivertli ekibin iç sahadaki bu önemli Euroleague sınavını televizyon kanallarının yanı sıra dijital platformlar üzerinden de canlı yayınla seyretmek mümkün olacak.

FENERBAHÇE TARFİN PARTİZAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

MAÇIN ADI: Fenerbahçe Tarfin - Partizan

ORGANİZASYON: Euroleague

TARİH: 15 Ekim 2026 Perşembe

SAAT: 20:45

SALON: Ülker Sports Arena (İstanbul)

YAYIN KANALLARI: S Sport, S Sport Plus

S SPORT VE S SPORT PLUS CANLI YAYIN BİLGİLERİ

S Sport: Turkcell TV+ 77. Kanal, Disney Plus Web

S Sport Plus: İnternet / Dijital Platform

FENERBAHÇE TARFİN PARTİZAN MAÇI CANLI YAYIN DETAYLARI

Euroleague mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe Tarfin, Sırbistan ekibi Partizan'ı konuk ediyor. Karşılaşma 15 Ekim 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 20.45'te başlayacak.

Zorlu karşılaşma Türkiye'de S Sport ekranlarından ve S Sport Plus dijital platformu üzerinden sporseverlerle buluşacak.