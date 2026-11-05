Fenerbahçe Tarfin Baskonia maçı hangi kanalda, Fenerbahçe Tarfin Baskonia nereden CANLI izlenir?

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Fenerbahçe Tarfin, Ülker Sports Arena'da taraftarının desteğini arkasına alarak Baskonia karşısında galibiyet hedefliyor. İspanyol ekibi ise İstanbul deplasmanından galibiyetle dönmenin yollarını arayacak. Mücadele, S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak. İşte Fenerbahçe Tarfin Baskonia maçının yayın kanalı, tarihi, saati ve oynanacağı salon bilgisi.

FENERBAHÇE TARFİN BASKONIA MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Tarfin Baskonia maçı, S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Her iki yayın da şifreli olarak ekrana gelecek.

S SPORT KANAL NUMARASI

S Sport, Turkcell TV+'ta 77. kanaldan izlenebiliyor. Kanalın yayınlarına ayrıca Disney Plus üzerinden internetten de erişilebiliyor.

S SPORT PLUS YAYIN BİLGİSİ

S Sport Plus'ın yayınına yalnızca internet üzerinden erişilebiliyor. Kanal için Digiturk, D-Smart, Tivibu ya da benzeri televizyon platformlarında doğrulanmış bir kanal numarası bulunmuyor.

Platformlardaki kanal numaraları zaman zaman değişebildiği için izleyicilerin maç öncesinde kullandıkları platformun güncel kanal listesini kontrol etmeleri öneriliyor.

FENERBAHÇE TARFİN BASKONIA NEREDEN CANLI İZLENİR?

Fenerbahçe Tarfin Baskonia maçını canlı izlemek isteyenler, karşılaşmayı Turkcell TV+ üzerinden S Sport'ta, Disney Plus üzerinden ya da internet üzerinden S Sport Plus'ta takip edebilecek. Maçı izleyebilmek için ilgili platformlarda abonelik gerekiyor.

FENERBAHÇE TARFİN BASKONIA MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Tarfin Baskonia maçı yarın, 5 Kasım 2026 Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma, Euroleague kapsamında gerçekleştirilecek.

FENERBAHÇE TARFİN BASKONIA MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Tarfin Baskonia maçı, Türkiye saatiyle 21.00'de başlayacak. Basketbolseverler, mücadeleyi başlama düdüğünden itibaren S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı takip edebilecek.

FENERBAHÇE TARFİN BASKONIA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe Tarfin ile Baskonia arasındaki karşılaşma, İstanbul'daki Ülker Sports Arena'da oynanacak. Sarı-lacivertliler, taraftarının desteğini arkasına alarak parkeye çıkacak.