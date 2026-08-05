Fenerbahçe Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta, Fenerbahçe Sturm Graz nerede oynanacak?

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde tur mücadelesi verecek olan Fenerbahçe, sahasında Sturm Graz'ı konuk etmeye hazırlanıyor. Sarı-lacivertli ekibin Avrupa yolculuğundaki kritik karşılaşması öncesinde taraftarlar maç programını öğrenmek istiyor. Peki, Fenerbahçe - Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi statta oynanacak? İşte merak edilen detaylar...

FENERBAHÇE - STURM GRAZ MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Sturm Graz arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Turu mücadelesi TV100 ekranlarından canlı yayınlanacak. Futbolseverler karşılaşmayı televizyon yayınının yanı sıra TV100'ün dijital platformları üzerinden de takip edebilecek.

FENERBAHÇE - STURM GRAZ MAÇI NE ZAMAN?

Avrupa kupalarındaki kritik mücadele 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü oynanacak. Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde alacağı sonuçla rövanş karşılaşması öncesinde avantaj yakalamaya çalışacak.

FENERBAHÇE - STURM GRAZ MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ile Sturm Graz arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Turu karşılaşmasının başlama saati 21.00 olarak açıklandı.

FENERBAHÇE - STURM GRAZ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Dev mücadele, İstanbul'da bulunan Chobani Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak. Sarı-lacivertli taraftarların tribünleri büyük ölçüde doldurması bekleniyor.

TV100 CANLI YAYIN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Fenerbahçe - Sturm Graz karşılaşmasını canlı izlemek isteyen futbolseverler TV100'e şu platformlardan ulaşabilir:

• Digiturk: Kanal 37

• D-Smart: Kanal 37

• Kablo TV: Kanal 37

• Tivibu: Kanal 47

• Turkcell TV+: Kanal 37

TV100 ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak yayın yapmaktadır.

MAÇ NASIL CANLI İZLENEBİLİR?

Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler, TV100'ü uydu, kablo TV ve dijital yayın platformları üzerinden izleyebilir. Ayrıca internet erişimi bulunan bilgisayar, tablet ve akıllı telefonlardan TV100'ün resmi canlı yayın hizmeti aracılığıyla mücadele anbean takip edilebilir.

FENERBAHÇE AVRUPA'DA İLK ADIMI ATMAK İSTİYOR

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi yolunda Sturm Graz engelini aşarak play-off turuna yükselmeyi hedefliyor. Sarı-lacivertli ekip, İstanbul'daki ilk karşılaşmada elde edeceği avantajlı skorla rövanş öncesinde önemli bir üstünlük kurmayı amaçlıyor.