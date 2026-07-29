Fenerbahçe Sturm Graz maçı ne zaman, muhtemel Fenerbahçe Sturm Graz maçı ne zaman oynanacak?

Fenerbahçe ile Sturm Graz arasında oynanması beklenen kritik karşılaşma öncesinde maç tarihi ve fikstür bilgileri gündemin en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Taraftarlar, Fenerbahçe Sturm Graz maçının ne zaman oynanacağını, ilk maç ve rövanş karşılaşmalarının hangi tarihlerde yapılacağını merak ediyor. İşte Fenerbahçe-Sturm Graz eşleşmesine ilişkin son gelişmeler.

FENERBAHÇE STURM GRAZ MAÇI NE ZAMAN? AVRUPA'DA KRİTİK EŞLEŞME İÇİN GERİ SAYIM

Fenerbahçe'nin UEFA organizasyonundaki yolculuğunda gözler Gornik Zabrze rövanşına çevrildi. Sarı-lacivertlilerin rakibini elemesi halinde bir sonraki turda Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile eşleşecek olması, taraftarların "Fenerbahçe Sturm Graz maçı ne zaman?" sorusunu gündeme taşıdı. Eşleşmenin ilk karşılaşmasının tarihi de netleşmeye başladı.

FENERBAHÇE STURM GRAZ MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze engelini aşması halinde UEFA organizasyonunda bir sonraki turdaki rakibi Sturm Graz olacak. İki takım arasındaki eşleşmenin ilk ayağının 4 Ağustos Salı günü oynanması bekleniyor. Rövanş mücadelesi ise UEFA'nın belirlediği fikstür doğrultusunda ilerleyen günlerde gerçekleştirilecek.

GÖZLER GORNIK ZABRZE KARŞILAŞMASINDA

Sturm Graz eşleşmesi öncesinde Fenerbahçe'nin ilk hedefi Gornik Zabrze karşısında tur atlamak olacak. Sarı-lacivertli ekip, rakibini elemesi durumunda Avrupa kupalarında yoluna devam ederek Avusturya temsilcisiyle kritik bir mücadeleye çıkacak.

TARAFTARLAR MAÇ TAKVİMİNİ ARAŞTIRIYOR

Fenerbahçe'nin bir üst tura yükselme ihtimalinin güçlenmesiyle birlikte "Fenerbahçe Sturm Graz maçı ne zaman oynanacak?" ve "Sturm Graz-Fenerbahçe maçı hangi tarihte?" soruları arama motorlarında en çok araştırılan başlıklar arasında yer aldı. Gornik Zabrze karşılaşmasının ardından eşleşmeye ilişkin maç saati, yayın bilgisi ve diğer detayların resmi olarak açıklanması bekleniyor.