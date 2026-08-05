Fenerbahçe Sturm Graz maçı kaç kaç, Fenerbahçe Sturm Graz MAÇ SKORU ne?

Uefa Şampiyonlar Ligi yolunda kritik bir mücadeleye çıkan Fenerbahçe, Sturm Graz karşısında avantajlı bir sonuç almak için sahaya çıktı. Karşılaşmayı canlı takip edemeyen taraftarlar ise "Fenerbahçe Sturm Graz maçı kaç kaç?" ve "Fenerbahçe Sturm Graz maç skoru ne?" sorularının yanıtını merak ediyor. İşte maçın güncel skoru, önemli pozisyonları ve karşılaşmadan son gelişmeler...

FENERBAHÇE - STURM GRAZ MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Sturm Graz arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Turu karşılaşması TV100 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı televizyon üzerinden takip edemeyen futbolseverler, TV100'ün resmi internet yayını aracılığıyla da maçı izleyebilecek.

FENERBAHÇE - STURM GRAZ MAÇI NE ZAMAN?

Avrupa kupalarındaki kritik mücadele 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü oynanacak. Fenerbahçe, taraftarı önünde sezonun en önemli maçlarından birinde sahaya çıkacak.

FENERBAHÇE - STURM GRAZ MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ile Sturm Graz arasındaki karşılaşmanın başlama saati 21.00 olarak açıklandı. Mücadele, Türkiye saati ile akşam saatlerinde futbolseverlerle buluşacak.

FENERBAHÇE - STURM GRAZ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, İstanbul'da bulunan Chobani Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak. Sarı-lacivertli taraftarların tribünlerde takımlarına büyük destek vermesi bekleniyor.

TV100 FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Fenerbahçe - Sturm Graz maçını canlı izlemek isteyenler TV100'e şu platformlar üzerinden ulaşabilir:

• Digiturk: 37. kanal

• D-Smart: 37. kanal

• Kablo TV: 37. kanal

• Tivibu: 47. kanal

• Turkcell TV+: 37. kanal

TV100 ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz yayın yapmaktadır.

FENERBAHÇE - STURM GRAZ MAÇI NASIL CANLI İZLENİR?

Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen futbolseverler, TV100'ü uydu alıcısı, kablo TV ve dijital yayın platformları üzerinden izleyebilir. Bunun yanı sıra internet bağlantısına sahip bilgisayar, tablet ve akıllı telefonlardan TV100'ün resmi canlı yayın hizmeti sayesinde mücadele kesintisiz olarak takip edilebilir.

FENERBAHÇE AVRUPA'DA AVANTAJ ARIYOR

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etmek isteyen Fenerbahçe, Sturm Graz karşısında sahasında kazanarak rövanş öncesinde avantaj elde etmeyi amaçlıyor. Sarı-lacivertliler, taraftar desteğini de arkasına alarak Avrupa serüvenine güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

Fenerbahçe Sturm Graz maçı henüz başlamadı.