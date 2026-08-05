Haberler

Fenerbahçe Sturm Graz MAÇ ÖZETİ ve GOLLERİ nereden izlenir, nasıl izlenir?

Fenerbahçe Sturm Graz MAÇ ÖZETİ ve GOLLERİ nereden izlenir, nasıl izlenir?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe ile Sturm Graz arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Turu karşılaşmasının ardından futbolseverler maçın özet görüntülerini ve gollerini izleyebilecekleri platformları araştırmaya başladı. "Fenerbahçe Sturm Graz maç özeti nereden izlenir?", "Goller nasıl izlenir?" ve "Maçın geniş özeti yayınlandı mı?" soruları arama motorlarında en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. İşte Fenerbahçe - Sturm Graz maç özeti ve gol görüntülerine ilişkin detaylar...

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ile Sturm Graz arasında oynanan kritik mücadelenin ardından gözler maçın özetine çevrildi. Karşılaşmayı kaçıran ya da önemli anları yeniden izlemek isteyen futbolseverler, "Fenerbahçe Sturm Graz maç özeti ve golleri nereden izlenir, nasıl izlenir?" sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte maçın özet görüntülerini izleyebileceğiniz platformlar ve karşılaşmanın öne çıkan anları.

FENERBAHÇE - STURM GRAZ MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Sturm Graz arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Turu mücadelesi TV100 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma, televizyon yayınının yanı sıra TV100'ün resmi dijital platformları üzerinden de takip edilebilecek.

FENERBAHÇE - STURM GRAZ MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Turu karşılaşması 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü oynanacak. Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde sezonun en kritik mücadelelerinden birine çıkacak.

FENERBAHÇE - STURM GRAZ MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ile Sturm Graz arasındaki mücadele 21.00'de başlayacak. Karşılaşmanın ilk düdüğüyle birlikte iki takım da rövanş öncesi avantaj sağlayacak bir skor için mücadele edecek.

FENERBAHÇE - STURM GRAZ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Dev karşılaşma, İstanbul'daki Chobani Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak. Sarı-lacivertli taraftarların tribünlerde büyük bir atmosfer oluşturması bekleniyor.

TV100 FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler TV100 kanalına şu platformlardan ulaşabilir:

• Digiturk: 37. kanal

• D-Smart: 37. kanal

• Kablo TV: 37. kanal

• Tivibu: 47. kanal

• Turkcell TV+: 37. kanal

TV100 ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak yayın yapmaktadır.

MAÇ CANLI NASIL İZLENİR?

Fenerbahçe - Sturm Graz karşılaşmasını izlemek isteyen futbolseverler, TV100'ün televizyon yayınının yanı sıra internet üzerinden sunulan resmi canlı yayın hizmetinden de faydalanabilir. Bilgisayar, tablet ve akıllı telefon kullanıcıları internet bağlantısıyla mücadeleyi kesintisiz takip edebilir.

FENERBAHÇE AVRUPA YOLUNDA İLK AVANTAJI HEDEFLİYOR

Yeni sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalmayı hedefleyen Fenerbahçe, Sturm Graz karşısında alacağı galibiyetle tur yolunda önemli bir avantaj elde etmek istiyor. Sarı-lacivertli ekip, taraftar desteğini de arkasına alarak Avrupa macerasına güçlü bir başlangıç yapmayı amaçlıyor.

Fenerbahçe Sturm Graz maçı özet ve detay görüntülerini tv100 platformlarından izleyebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bomba yasak aşk iddiası! Ormana götürüp kadın kıyafeti giydirerek...

Bomba yasak aşk iddiası! Ormana götürüp kadın kıyafeti giydirerek...
Sağlıkta yerli hamle: Milli ventilatörler 3 şehir hastanesine ulaştı

Göğsümüzü kabartan sevkiyat! Cihazlar 3 şehir hastanesine gönderildi

'Ödenemez' uyarısını yanlış anlayınca 38 milyonu çöpe attı

"Ödenemez" uyarısını yanlış anlayınca 38 milyonu çöpe attı
İsmail Kartal'dan Ederson kararı

Ederson için karar çıktı
By Mustafa Organizasyon 30. yılını görkemli gala gecesiyle kutladı

Gaziantep'te yıldızlar geçidi: 30. yıla görkemli kutlama
Süreç yasasına İYİ Parti 'hayır' dedi, MHP sert çıktı

Süreç yasasına bir parti 'hayır' dedi, MHP sert çıktı
Vlahovic'ten Beşiktaş'a yanıt

Süper Lig devine cevap verdi!