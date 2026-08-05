Fenerbahçe Sturm Graz MAÇ ÖZETİ ve GOLLERİ nereden izlenir, nasıl izlenir?

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ile Sturm Graz arasında oynanan kritik mücadelenin ardından gözler maçın özetine çevrildi. Karşılaşmayı kaçıran ya da önemli anları yeniden izlemek isteyen futbolseverler, "Fenerbahçe Sturm Graz maç özeti ve golleri nereden izlenir, nasıl izlenir?" sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte maçın özet görüntülerini izleyebileceğiniz platformlar ve karşılaşmanın öne çıkan anları.

FENERBAHÇE - STURM GRAZ MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Sturm Graz arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Turu mücadelesi TV100 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma, televizyon yayınının yanı sıra TV100'ün resmi dijital platformları üzerinden de takip edilebilecek.

FENERBAHÇE - STURM GRAZ MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Turu karşılaşması 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü oynanacak. Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde sezonun en kritik mücadelelerinden birine çıkacak.

FENERBAHÇE - STURM GRAZ MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ile Sturm Graz arasındaki mücadele 21.00'de başlayacak. Karşılaşmanın ilk düdüğüyle birlikte iki takım da rövanş öncesi avantaj sağlayacak bir skor için mücadele edecek.

FENERBAHÇE - STURM GRAZ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Dev karşılaşma, İstanbul'daki Chobani Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak. Sarı-lacivertli taraftarların tribünlerde büyük bir atmosfer oluşturması bekleniyor.

TV100 FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler TV100 kanalına şu platformlardan ulaşabilir:

• Digiturk: 37. kanal

• D-Smart: 37. kanal

• Kablo TV: 37. kanal

• Tivibu: 47. kanal

• Turkcell TV+: 37. kanal

TV100 ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak yayın yapmaktadır.

MAÇ CANLI NASIL İZLENİR?

Fenerbahçe - Sturm Graz karşılaşmasını izlemek isteyen futbolseverler, TV100'ün televizyon yayınının yanı sıra internet üzerinden sunulan resmi canlı yayın hizmetinden de faydalanabilir. Bilgisayar, tablet ve akıllı telefon kullanıcıları internet bağlantısıyla mücadeleyi kesintisiz takip edebilir.

FENERBAHÇE AVRUPA YOLUNDA İLK AVANTAJI HEDEFLİYOR

Yeni sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalmayı hedefleyen Fenerbahçe, Sturm Graz karşısında alacağı galibiyetle tur yolunda önemli bir avantaj elde etmek istiyor. Sarı-lacivertli ekip, taraftar desteğini de arkasına alarak Avrupa macerasına güçlü bir başlangıç yapmayı amaçlıyor.

Fenerbahçe Sturm Graz maçı özet ve detay görüntülerini tv100 platformlarından izleyebilirsiniz.