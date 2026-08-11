Fenerbahçe Sturm Graz elerse rakibi kim, Fenerbahçe Sturm Graz’dan sonra hangi takımla maç yapacak, muhtemel rakibi kim?

Fenerbahçe’nin Sturm Graz’ı elemesi halinde play-off turundaki rakibi, Sparta Prag ile Olimpik Lyon eşleşmesinin galibi olacak. Sarı-lacivertlilerin Avrupa’daki yol haritası kura çekimiyle belirlenirken, taraftarlar Sturm Graz karşısında tur gelmesi durumunda Fenerbahçe’nin bir sonraki maçının hangi takıma karşı oynanacağını merak ediyor.

FENERBAHÇE STURM GRAZ MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ile Sturm Graz arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş karşılaşması bugün oynanacak. Avusturya'daki Liebenau Stadı'nda gerçekleştirilecek mücadele TSİ 21.30'da başlayacak. Kritik karşılaşmada İspanya Futbol Federasyonundan Alejandro Hernandez düdük çalacak. Hernandez'in yardımcılıklarını Jose Naranjo ve Marcos Cerdan Aguilar üstlenecek.

FENERBAHÇE'YE TUR İÇİN HANGİ SONUÇLAR YETERLİ?

Kadıköy'de oynanan ilk maçta Sturm Graz'ı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, rövanş öncesinde avantajı elinde bulunduruyor. Sarı-lacivertli temsilcimize turu geçmek için her türlü galibiyet, beraberlik ve tek farklı mağlubiyet yeterli olacak.

Sturm Graz'ın karşılaşmayı iki farklı skorla kazanması halinde ise mücadele uzatmalara gidecek. Avusturya ekibinin üç veya daha farklı galibiyet elde etmesi durumunda Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne veda ederek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

FENERBAHÇE STURM GRAZ'I ELERSE RAKİBİ KİM OLACAK?

Fenerbahçe'nin Sturm Graz engelini geçmesi halinde gözler play-off turuna çevrilecek. Sarı-lacivertli ekip, turu geçmesi durumunda Olimpik Lyon ile Sparta Prag eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe, bu aşamayı da geçmesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak için önemli bir adım atmış olacak. Bu nedenle Sturm Graz karşısındaki rövanş mücadelesi sarı-lacivertliler açısından büyük önem taşıyor.

FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK OOSTERWOLDE

Sarı-lacivertli ekipte Sturm Graz deplasmanı öncesinde yalnızca bir futbolcu forma giyemeyecek. İlk maçta sakatlık yaşayan Hollandalı oyuncu Jayden Oosterwolde, rövanş karşılaşmasının kadrosunda yer alamayacak.

Fenerbahçe Teknik heyeti, Oosterwolde'nin yokluğunda mevcut kadro içerisinden en ideal 11'i sahaya sürerek turu garantilemeyi hedefliyor.

FENERBAHÇE'NİN TUR İHTİMALLERİ

Fenerbahçe'nin Sturm Graz karşısındaki tur senaryoları şöyle:

• Fenerbahçe kazanırsa: Fenerbahçe turu geçer.

• Beraberlik: Fenerbahçe turu geçer.

• Tek farklı Sturm Graz galibiyeti: Fenerbahçe turu geçer.

• İki farklı Sturm Graz galibiyeti: Maç uzatmalara gider.

• Üç veya daha farklı Sturm Graz galibiyeti: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne veda eder ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eder.

Fenerbahçe, İstanbul'da elde ettiği 2-0'lık avantajı koruması halinde Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükselecek. Sarı-lacivertlilerin bir sonraki turdaki muhtemel rakibi ise Olimpik Lyon-Sparta Prag eşleşmesinden çıkacak takım olacak.