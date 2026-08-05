Fenerbahçe Sturm Graz CANLI izle! Fenerbahçe Sturm Graz maçı nereden nasıl izlenir?

Uefa Şampiyonlar Ligi yolunda kritik bir sınava çıkacak olan Fenerbahçe, Sturm Graz karşısında avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor. Dev mücadeleyi canlı takip etmek isteyen taraftarlar ise "Fenerbahçe Sturm Graz CANLI izle" ve "Fenerbahçe Sturm Graz maçı nereden nasıl izlenir?" sorularına yanıt arıyor. Karşılaşmanın yayıncı kuruluşu, canlı izleme seçenekleri ve tüm maç detayları haberimizde.

FENERBAHÇE - STURM GRAZ MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Sturm Graz arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Turu karşılaşması, TV100 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi televizyonun yanı sıra TV100'ün internet yayın platformu üzerinden de takip edebilecek.

FENERBAHÇE - STURM GRAZ MAÇI SAAT KAÇTA?

Kritik karşılaşma 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü saat 21.00'de başlayacak. Sarı-lacivertliler, taraftarının desteğiyle sahadan galibiyetle ayrılarak tur için avantaj yakalamaya çalışacak.

FENERBAHÇE - STURM GRAZ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Turu mücadelesi, İstanbul'daki Chobani Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak. Binlerce taraftarın tribünlerde yer alması beklenen karşılaşmada yoğun bir atmosfer oluşacak.

TV100 CANLI İZLEME FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Fenerbahçe - Sturm Graz maçını yayınlayacak olan TV100 kanalına şu platformlardan ulaşabilirsiniz:

• Digiturk: Kanal 37

• D-Smart: Kanal 37

• Kablo TV: Kanal 37

• Tivibu: Kanal 47

• Turkcell TV+: Kanal 37

TV100 ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

FENERBAHÇE STURM GRAZ MAÇI CANLI NASIL İZLENİR?

Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen futbolseverler, TV100 yayınını uydu, kablo TV ve dijital platformlar üzerinden izleyebilir. Ayrıca internet bağlantısı bulunan bilgisayar, tablet ve akıllı telefonlardan TV100'ün resmi canlı yayın hizmeti aracılığıyla mücadele anbean takip edilebilir.

FENERBAHÇE TUR İÇİN AVANTAJ PEŞİNDE

Yeni sezon öncesi Avrupa arenasındaki ilk önemli sınavlarından birine çıkacak olan Fenerbahçe, Sturm Graz karşısında sahasında kazanarak rövanş öncesinde avantaj elde etmeyi hedefliyor. Sarı-lacivertli ekip, taraftarının da desteğiyle UEFA Şampiyonlar Ligi yolunda kritik bir galibiyet almak istiyor.