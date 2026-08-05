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Fenerbahçe Sturm Graz 11’leri ve maç kadrosu açıklandı mı, Fenerbahçe Sturm Graz kadrosunda kimler var?

Fenerbahçe Sturm Graz 11’leri ve maç kadrosu açıklandı mı, Fenerbahçe Sturm Graz kadrosunda kimler var?
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Fenerbahçe ile Sturm Graz arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Turu mücadelesi öncesinde gözler teknik direktörlerin sahaya süreceği ilk 11'lere çevrildi. Futbolseverler, "Fenerbahçe Sturm Graz 11'leri açıklandı mı?", "Maç kadrosunda kimler var?" ve "Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu mu?" sorularına yanıt arıyor. İşte Fenerbahçe - Sturm Graz maçının muhtemel ve resmi kadrolarına ilişkin son gelişmeler...

Uefa Şampiyonlar Ligi yolunda kritik öneme sahip Fenerbahçe - Sturm Graz karşılaşması öncesinde taraftarların en çok merak ettiği konuların başında ilk 11'ler geliyor. "Fenerbahçe Sturm Graz maç kadrosu açıklandı mı?" ve "Fenerbahçe Sturm Graz kadrosunda kimler var?" soruları arama motorlarında yoğun şekilde araştırılırken, resmi kadrolar maç saatine kısa süre kala UEFA ve kulüpler tarafından duyurulacak.

FENERBAHÇE - STURM GRAZ MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Sturm Graz arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Turu mücadelesi TV100 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma, televizyon yayınının yanı sıra TV100'ün dijital yayın platformları üzerinden de takip edilebilecek.

FENERBAHÇE - STURM GRAZ MAÇI SAAT KAÇTA?

Dev mücadele 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü saat 21.00'de başlayacak. Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde oynayacağı ilk maçta galip gelerek tur için önemli bir avantaj elde etmeyi amaçlıyor.

FENERBAHÇE - STURM GRAZ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Turu karşılaşması, İstanbul'da bulunan Chobani Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak. Mücadelede tribünlerin tamamen dolması bekleniyor.

TV100 FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Fenerbahçe - Sturm Graz karşılaşmasını yayınlayacak TV100 kanalına aşağıdaki platformlardan ulaşabilirsiniz:

• Digiturk: Kanal 37

• D-Smart: Kanal 37

• Kablo TV: Kanal 37

• Tivibu: Kanal 47

• Turkcell TV+: Kanal 37

TV100 ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

FENERBAHÇE - STURM GRAZ MAÇI CANLI NASIL İZLENİR?

Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen futbolseverler, TV100'ü uydu alıcısı, kablo TV ve dijital yayın platformları üzerinden izleyebilir. Ayrıca internet bağlantısı bulunan bilgisayar, tablet ve akıllı telefonlardan TV100'ün resmi canlı yayın hizmeti aracılığıyla mücadele kesintisiz takip edilebilir.

FENERBAHÇE AVRUPA'DA AVANTAJ PEŞİNDE

Yeni sezona Avrupa kupalarında güçlü bir başlangıç yapmak isteyen Fenerbahçe, Sturm Graz karşısında taraftar desteğini de arkasına alarak galibiyet hedefliyor. Sarı-lacivertli ekip, ilk maçtan avantajlı bir sonuçla ayrılarak rövanşa daha rahat çıkmanın hesaplarını yapıyor.

İlk 11’ler henüz açıklanmadı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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