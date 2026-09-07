Fenerbahçe Sporting Lizbon'la hiç maç yaptı mı, tarihteki Sporting Lizbon Fenerbahçe maçları ve sonuçları ne?

Fenerbahçe ile Sporting Lizbon arasındaki geçmiş maçlar futbol gündeminde öne çıkarken, sarı-lacivertli takımın Portekiz temsilcisiyle daha önce karşılaşıp karşılaşmadığı araştırılıyor. Taraftarlar, “Sporting Lizbon Fenerbahçe maçları ne zaman oynandı, maçların sonuçları ne oldu?” sorularına yanıt ararken, iki takımın Avrupa arenasındaki geçmişi merak konusu oldu.

FENERBAHÇE İLE SPORTİNG LİZBON RESMİ MAÇLARDA HİÇ KARŞILAŞTI MI?

Fenerbahçe ve Portekiz'in köklü kulüplerinden Sporting Lizbon (Sporting CP), UEFA turnuvalarının hiçbir aşamasında eşleşmedi. Sarı-lacivertliler Avrupa kupaları tarihinde Porto, Benfica ve Braga gibi Portekiz temsilcileriyle kritik müsabakalara çıkmış olsa da Sporting Lizbon ile henüz resmi bir maçta kozlarını paylaşmadı.

TARİHTEKİ TEK RANDEVU: 12 TEMMUZ 2017 HAZIRLIK MAÇI

İki ekibin futbol tarihindeki tek randevusu 12 Temmuz 2017 tarihinde gerçekleşti. 2017-2018 sezonu öncesi İsviçre'de düzenlenen kamp döneminde karşı karşıya gelen taraflar mücadelesi dostluk maçı havasında geçti.

• Tarih: 12 Temmuz 2017

• Saha: Stade de Copet (Vevey, İsviçre)

• Skor: Sporting Lizbon 2 - 1 Fenerbahçe

MAÇIN ÖNE ÇIKANLARI VE GOLLER

İsviçre'deki mücadeleye hızlı başlayan Portekiz temsilcisi, 22. dakikada Bas Dost'un kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Fenerbahçe bu gole 40. dakikada yeni transferi Nabil Dirar ile karşılık vererek durumu 1-1'e getirdi. Sporting Lizbon, 32. dakikada Seydou Doumbia'nın attığı golle skoru 2-1'e getirdi ve karşılaşma bu skorla tamamlandı.

İKİ TAKIMIN GENEL REKABET ÖZETİ

Detay İstatistik

Resmi Maç Sayısı 0

Özel / Hazırlık Maçı Sayısı 1

Sporting Lizbon Galibiyeti 1

Fenerbahçe Galibiyeti 0

Beraberlik 0

Toplam Goller Sporting CP 2 - 1 Fenerbahçe