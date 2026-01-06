Fenerbahçe Samsunspor ne maçı, Ziraat Türkiye Kupası maçı mı, Süper Kupa maçı mı?

TFF Süper Kupa yarı finalinde sahne alacak olan Fenerbahçe ile Samsunspor arasındaki mücadele, sporseverlerin gündeminde. Maçı ekran başından izlemek isteyenler yayıncı kuruluşu, yayın saatini ve karşılaşmanın şifresiz yayınlanıp yayınlanmayacağını öğrenmeye çalışıyor. Öte yandan Fenerbahçe–Samsunspor maçının hangi turnuvaya ait olduğu konusunda da araştırmalar yapılıyor.

FENERBAHÇE SAMSUNSPOR NE MAÇI?

TFF Süper Kupa Yarı Final karşılaşması tek maç eleme sistemi ile oynanacak. Mücadeleyi kazanan takım, adını doğrudan finale yazdıracak.

FENERBAHÇE – SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ile Samsunspor arasında oynanacak TFF Süper Kupa yarı final karşılaşması futbolseverlerle ATV ekranlarında buluşacak. Mücadele, şifresiz yayınlanacağı için maç heyecanı herkes tarafından canlı olarak takip edilebilecek.

FENERBAHÇE – SAMSUNSPOR MAÇI ATV CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Karşılaşmayı izlemek isteyen sporseverler, ATV'yi Digiturk, D-Smart, Kablo TV, Tivibu, Turkcell TV+ ve Vodafone TV platformları üzerinden takip edebilecek. Ayrıca Türksat uydusu ve internet yayını sayesinde maç, herhangi bir ücret ödemeden canlı olarak izlenebilecek.

FENERBAHÇE – SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

TFF Süper Kupa yarı finalinde oynanacak Fenerbahçe – Samsunspor mücadelesi, 6 Ocak Salı günü futbolseverlerle buluşacak.

FENERBAHÇE – SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Heyecan dolu karşılaşma, 6 Ocak Salı akşamı saat 20.30'da başlayacak.

FENERBAHÇE – SAMSUNSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe ile Samsunspor'un karşı karşıya geleceği TFF Süper Kupa yarı final maçı, Adana'da bulunan Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak.