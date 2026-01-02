Fenerbahçe Samsunspor maçı ne zaman, hangi kanalda? Fenerbahçe Samsunspor maçı şifresiz mi (SÜPER KUPA)?

TFF Süper Kupa Yarı Finali'nde Fenerbahçe ile Samsunspor karşı karşıya geliyor. Bu önemli mücadeleyi kaçırmak istemeyen sporseverler, yayıncı kuruluş bilgileri ile birlikte maç saatini ve yayının şifreli mi yoksa açık mı olacağını merak ediyor. Fenerbahçe–Samsunspor karşılaşması ne zaman oynanacak, hangi kanalda yayınlanacak ve şifresiz izlenebilecek mi?

FENERBAHÇE – SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ile Samsunspor'un karşı karşıya geleceği TFF Süper Kupa mücadelesinin yayıncı kuruluşu henüz netleşmiş değil. Karşılaşmanın canlı yayını, yayıncı bilgisi açıklandığında televizyon ve dijital platformlar üzerinden futbolseverlerle buluşacak.

FENERBAHÇE – SAMSUNSPOR MAÇI CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Müsabakanın, yayın haklarını elinde bulunduran kanal tarafından şifresiz olarak ekranlara gelmesi bekleniyor. Yayının, uydu ve internet platformları üzerinden izlenebilmesi öngörülürken, frekans ve platform detayları resmi açıklamayla netlik kazanacak.

FENERBAHÇE – SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

TFF Süper Kupa Yarı Final karşılaşması, 6 Ocak Salı günü futbolseverlerle buluşacak.

FENERBAHÇE – SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Zorlu mücadelede ilk düdük, saat 20.30'da çalacak.

FENERBAHÇE – SAMSUNSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe ile Samsunspor arasındaki TFF Süper Kupa Yarı Final karşılaşması, Adana'daki Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak.