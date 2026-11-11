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Fenerbahçe Real Sociedad hangi kanalda, Fenerbahçe Real Sociedad nereden CANLI izlenir? Fenerbahçe bayan futbol maçı hangi kanalda, maç kaç kaç?

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Fenerbahçe Real Sociedad hangi kanalda, Fenerbahçe Real Sociedad nereden CANLI izlenir? Fenerbahçe bayan futbol maçı hangi kanalda, maç kaç kaç?
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Fenerbahçe ArsaVev Kadın Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turunda İspanyol ekibi Real Sociedad'ı ağırlıyor. İstanbul'da oynanan kritik mücadelede Real Sociedad, 2-0'lık üstünlüğü ele geçirdi.

Maç öncesinde ve karşılaşma sürerken futbolseverler "Fenerbahçe Real Sociedad maçı hangi kanalda?", "Nereden canlı izlenir?" ve "Fenerbahçe kadın futbol maçı saat kaçta?" sorularına yanıt arıyor. İşte Fenerbahçe ArsaVev-Real Sociedad maçının yayın bilgileri ve tüm detaylar.

FENERBAHÇE REAL SOCIEDAD MAÇINDA SON DURUM

Fenerbahçe ArsaVev ile Real Sociedad arasındaki karşılaşmada İspanyol ekibi 2-0 önde. Konuk takım, bulduğu gollerle skor üstünlüğünü ele geçirirken sarı-lacivertliler, maçın kalan bölümünde geri dönüş için mücadele ediyor.

FENERBAHÇE REAL SOCIEDAD HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ArsaVev-Real Sociedad maçı TRT Spor ve FB TV ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

FENERBAHÇE REAL SOCIEDAD NEREDEN CANLI İZLENİR?

Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler, TRT Spor ve FB TV'yi aşağıdaki platformlardan takip edebiliyor.

TRT Spor kanal numaraları:

D-Smart: 86. kanal

Digiturk: 56. kanal

Kablo TV: 133. kanal

Tivibu: 85. kanal

Turkcell TV+: 70. kanal

FB TV kanal numaraları:

Digiturk: 76. kanal

Kablo TV: 139. kanal

D-Smart: 83. kanal

Fil Box: 76. kanal

Tivibu: 80. kanal

Turkcell TV+: 74. kanal

Platformlardaki kanal numaraları zaman zaman değişebildiği için izleyicilerin kullandıkları platformun güncel kanal listesini kontrol etmesi öneriliyor. Kanalların resmi internet sitelerinden yapılan canlı yayınlarda ise zaman zaman kesinti yaşanabiliyor.

FENERBAHÇE KADIN FUTBOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ArsaVev-Real Sociedad maçı, 11 Kasım 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 20.00'de başladı.

FENERBAHÇE REAL SOCIEDAD MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Fenerbahçe ArsaVev ile Real Sociedad arasındaki karşılaşma, İstanbul'daki Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanıyor.

FENERBAHÇE REAL SOCIEDAD MAÇI HANGİ TURNUVADA?

Fenerbahçe ArsaVev ile Real Sociedad, UEFA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turunda karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertliler, Avrupa'da bir üst tura yükselme hedefiyle mücadele ediyor.

Osman Demir
Osman Demir
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