Fenerbahçe Radnicki Kragujevac maçı hangi kanalda, nereden CANLI izlenir?

Fenerbahçe Radnicki Kragujevac maçı hangi kanalda, nereden CANLI izlenir?
Fenerbahçe Medicana, CEV Cup Erkekler kapsamında Sırbistan temsilcisi Radnicki Kragujevac ile kritik bir mücadeleye çıkıyor. Karşılaşmayı anbean takip etmek isteyen voleybolseverler, maçın başlama saati, hangi yayıncı kuruluş tarafından ekrana getirileceği ve karşılaşmanın şifresiz izlenip izlenemeyeceği gibi detayları araştırıyor. Peki, Fenerbahçe – Radnicki Kragujevac karşılaşması hangi kanalda yayınlanacak, canlı yayın seçenekleri neler?

CEV Cup Erkekler heyecanında sahne alan Fenerbahçe Medicana ile Radnicki Kragujevac mücadelesi, sporseverlerin gündeminde yer alıyor. Maçı canlı izlemek isteyen izleyiciler, yayın bilgileri, ekranlara geleceği kanal ve karşılaşmanın şifreli olup olmadığına dair merak edilen tüm ayrıntıları sorguluyor. Fenerbahçe – Radnicki Kragujevac maçı nereden ve nasıl canlı izlenir?

FENERBAHÇE MEDICANA – RADNICKI KRAGUJEVAC MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

CEV Cup Erkekler mücadelesinde Fenerbahçe Medicana ile Radnicki Kragujevac kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen sporseverler için mücadele, Fenerbahçe'nin resmi yayın organı olan FB TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE MEDICANA – RADNICKI KRAGUJEVAC MAÇI FB TV CANLI YAYIN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

FB TV, Türkiye genelinde birçok platform üzerinden şifresiz olarak izlenebiliyor. Kanal; Digiturk 76, D-Smart 83, Kablo TV 139, Tivibu 80 ve Fil Box 76 numaralı kanallarda yer alıyor. Ayrıca Türksat uydusu ve internet yayını aracılığıyla da FB TV'ye erişim sağlanabiliyor.

FENERBAHÇE MEDICANA – RADNICKI KRAGUJEVAC MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Fenerbahçe Medicana ile Radnicki Kragujevac arasındaki CEV Cup Erkekler karşılaşması, 7 Ocak Çarşamba günü voleybolseverlerle buluşacak.

FENERBAHÇE MEDICANA – RADNICKI KRAGUJEVAC MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Kritik mücadelede ilk servis, saat 19.00'da atılacak. Karşılaşma, aynı saatte FB TV ekranlarından canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE MEDICANA – RADNICKI KRAGUJEVAC MAÇI NEREDE OYNANACAK?

CEV Cup Erkekler mücadelesine İstanbul ev sahipliği yapacak. Fenerbahçe Medicana ile Radnicki Kragujevac arasındaki karşılaşma, Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
