Fenerbahçe Play Off muhtemel rakipleri kim (UEFA Avrupa Ligi)?

Avrupa arenasında iddiasını sürdürmek isteyen Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu için geri sayıma geçti. Kritik eşleşmeler öncesinde sarı-lacivertli ekibin muhtemel rakipleri netleşmeye başladı. Kura çekimi öncesi Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi play-off turunda karşılaşabileceği takımlar ve tüm detaylar haberimizde.

UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe, kader maçına çıkıyor. Sarı-lacivertliler, 29 Ocak 2026 Perşembe günü saat 23.00'te Romanya temsilcisi FCSB'yi konuk edecek. Bu kritik karşılaşma, Fenerbahçe'nin lig aşamasını hangi sırada tamamlayacağını ve play-off turundaki avantajlarını doğrudan belirleyecek.

GALİBİYET SENARYOSU

Fenerbahçe, FCSB karşısında sahadan 3 puanla ayrılması halinde play-off turunda Yunanistan'dan Panathinaikos, Norveç temsilcisi Brann ya da İskoçya'nın köklü kulübü Celtic'ten biriyle eşleşecek.

BERABERLİK SENARYOSU

Sarı-lacivertlilerin mücadeleden beraberlikle ayrılması durumunda ise rakip havuzu değişiyor. Bu senaryoda Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri Yunan ekibi PAOK, Sırbistan'dan Kızılyıldız veya Çekya temsilcisi Viktoria Plzen olacak.

MAĞLUBİYET SENARYOSU

Fenerbahçe'nin FCSB karşısında mağlubiyet alması halinde ise play-off turunda daha zorlu rakipler gündeme gelecek. Bu tabloda Belçika temsilcisi Genk, İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest ya da yeniden Kızılyıldız ihtimali öne çıkıyor.

SKOR AVANTAJI DA KRİTİK

Fenerbahçe için bu maçta yalnızca galibiyet değil, alınacak skor da büyük önem taşıyor. Şu anda 16. sırada bulunan sarı-lacivertliler, FCSB karşısında farklı bir galibiyet alması halinde 9-12 bandına yükselmeyi hedefliyor. Bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda, play-off turunda 21-24. sıralarda yer alan görece daha zayıf rakiplerle eşleşme ihtimali doğacak.

Osman DEMİR
