Fenerbahçe Opet Basket Landes maçı hangi kanalda, nereden CANLI izlenir?

Fenerbahçe Opet'in Basket Landes ile karşı karşıya geleceği mücadele, sporseverlerin gündeminde yer alıyor. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyenler, maçın yayınlanacağı kanal ve canlı izleme seçeneklerini merak ediyor. Fenerbahçe Opet Basket Landes maçına dair tüm canlı yayın bilgileri ve detaylar burada.

FENERBAHÇE OPET – BASKET LANDES MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Opet, EuroLeague Kadınlar'da Basket Landes ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Avrupa mücadelesini canlı izlemek isteyen basketbolseverler, maçın yayınlanacağı kanal ve başlama saatini araştırıyor. Karşılaşma, FB TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE OPET – BASKET LANDES MAÇI CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Fenerbahçe Opet ile Basket Landes arasındaki EuroLeague Kadınlar mücadelesi, FB TV üzerinden şifresiz olarak izlenebilecek. Yayın, hem uydu hem de dijital platformlar aracılığıyla sporseverlere ulaşacak.

FB TV FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

FB TV yayını; Digiturk 76, D-Smart 83, Kablo TV 139, Tivibu 80 ve Fil Box 76 numaralı kanallar üzerinden takip edilebiliyor. Ayrıca kanal, Türksat uydusu ve internet üzerinden de ücretsiz şekilde izlenebiliyor.

FENERBAHÇE OPET – BASKET LANDES MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

EuroLeague Kadınlar'da oynanacak olan Fenerbahçe Opet – Basket Landes karşılaşması, 04 Şubat Çarşamba günü basketbolseverlerle buluşacak.

FENERBAHÇE OPET – BASKET LANDES MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Heyecanla beklenen mücadele, 20.00'de başlayacak.

FENERBAHÇE OPET – BASKET LANDES MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe Opet ile Basket Landes'i karşı karşıya getirecek EuroLeague Kadınlar mücadelesi, İstanbul'da bulunan Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak.