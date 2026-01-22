Haberler

Fenerbahçe'nin golü neden iptal edildi, Kerem Aktürkoğlu'nun golü ofsayt mı (Fenerbahçe Aston Villa)?

Fenerbahçe'nin golü neden iptal edildi, Kerem Aktürkoğlu'nun golü ofsayt mı (Fenerbahçe Aston Villa)?
Güncelleme:
Fenerbahçe – Aston Villa karşılaşmasında yaşanan gol iptali, mücadelenin en çok konuşulan anlarından biri oldu. Sarı-lacivertlilerin bulduğu golün geçersiz sayılmasının ardından hakem kararı tartışma yaratırken, futbolseverler "Fenerbahçe'nin golü neden iptal edildi?" ve "Kerem Aktürkoğlu'nun golü ofsayt mı?" sorularına yanıt aramaya başladı.

Avrupa arenasında oynanan Fenerbahçe Aston Villa maçında kritik bir pozisyon gündeme damga vurdu. VAR incelemesi sonrası iptal edilen gol, maçın seyrini etkilerken, Kerem Aktürkoğlu'nun pozisyondaki durumu ve ofsayt değerlendirmesi merak konusu oldu. Maç bitimiyle birlikte iptal kararının gerekçesi futbol kamuoyunda geniş şekilde tartışılmaya başlandı.

FENERBAHÇE'NİN GOLÜ NEDEN İPTAL EDİLDİ?

Sarı-lacivertli ekibin Aston Villa kalesine gönderdiği topun ardından tribünlerde büyük bir sevinç yaşansa da, bu coşku hakem kararıyla yarım kaldı. Yapılan incelemeler sonucunda, Fenerbahçe'nin golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Pozisyonun içerisinde yer alan ve topun ağlara gitme anında kalecinin görüş açısını veya oyunun akışını etkilediği tespit edilen Jhon Duran'ın ofsaytta olduğubelirtildi.

