Fenerbahçe'nin golü neden iptal edildi, Kerem Aktürkoğlu'nun golü ofsayt mı (Fenerbahçe Aston Villa)?

Avrupa arenasında oynanan Fenerbahçe Aston Villa maçında kritik bir pozisyon gündeme damga vurdu. VAR incelemesi sonrası iptal edilen gol, maçın seyrini etkilerken, Kerem Aktürkoğlu'nun pozisyondaki durumu ve ofsayt değerlendirmesi merak konusu oldu. Maç bitimiyle birlikte iptal kararının gerekçesi futbol kamuoyunda geniş şekilde tartışılmaya başlandı.

FENERBAHÇE'NİN GOLÜ NEDEN İPTAL EDİLDİ?

Sarı-lacivertli ekibin Aston Villa kalesine gönderdiği topun ardından tribünlerde büyük bir sevinç yaşansa da, bu coşku hakem kararıyla yarım kaldı. Yapılan incelemeler sonucunda, Fenerbahçe'nin golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Pozisyonun içerisinde yer alan ve topun ağlara gitme anında kalecinin görüş açısını veya oyunun akışını etkilediği tespit edilen Jhon Duran'ın ofsaytta olduğubelirtildi.