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Ortaya atılan iddialara göre Fenerbahçe, yaklaşık 3 milyon adet piyango bileti satışa sunmaya hazırlanıyor. Biletlerin tanesinin 1.000 TL'den satılacağı, tüm biletlerin satılması halinde organizasyonun cirosunun yaklaşık 3 milyar TL'ye ulaşacağı öne sürülüyor. Biletlerin Türkiye genelindeki Fenerbahçe derneklerinin düzenleyeceği gecelerde ve etkinliklerde satılacağı iddia ediliyor. Ancak Fenerbahçe Kulübü tarafından konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Biletlerin satış tarihi, çekiliş tarihi ve ikramiye yapısı da henüz netlik kazanmadı. İşte Fenerbahçe piyango bileti iddialarına ilişkin bilinen tüm detaylar.

FENERBAHÇE MİLLİ PİYANGO BİLETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Fenerbahçe piyango biletinin ne zaman satışa çıkacağı henüz açıklanmadı. Kulübün bilet satışına hazırlandığı iddia edilse de satışların başlayacağı tarihe ilişkin resmi bir bilgi bulunmuyor.

FENERBAHÇE MİLLİ PİYANGO BİLETİ KAÇ TL?

İddialara göre Fenerbahçe piyango biletinin tanesi 1.000 TL'den satışa sunulacak. Bilet fiyatı kulüp tarafından resmi olarak doğrulanmadı.

FENERBAHÇE MİLLİ PİYANGO BİLETİ NEREDEN NASIL ALINIR?

Ortaya atılan iddialara göre biletler, Türkiye genelindeki Fenerbahçe derneklerinin düzenleyeceği gecelerde ve etkinliklerde katılımcılara doğrudan satılacak. Biletlerin internet üzerinden ya da bayilerden satışa sunulup sunulmayacağına dair bir bilgi bulunmuyor. Satış kanallarının netleşmesi için kulübün resmi açıklamasının beklenmesi gerekiyor.

KAÇ BİLET SATILACAK?

İddialara göre Fenerbahçe yaklaşık 3 milyon adet piyango bileti satışa sunacak. Tüm biletlerin satılması halinde organizasyonun cirosunun yaklaşık 3 milyar TL'ye ulaşması bekleniyor. Kulübün kasasına girecek net tutarın ise organizasyon giderleri düşüldükten sonra belli olacağı belirtiliyor.

ÇEKİLİŞ NE ZAMAN YAPILACAK?

Fenerbahçe piyango biletinin çekiliş tarihi ve ikramiye yapısına ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA VAR MI?

Fenerbahçe Kulübü'nden piyango bileti satışına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İddiaların doğrulanması ve satış detaylarının netleşmesi için kulübün resmi kanallarından yapılacak açıklamanın takip edilmesi öneriliyor.